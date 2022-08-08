У Китаї згорів 900-річний дерев'яний міст (відео)

Вогонь знищив найдовший дерев'яний арковий міст у Китаї

Китайський 900-річний дерев'яний арковий міст, відомий як міст Ваньань, збудований за часів династії Сун у повіті Піннань провінції Фуцзянь, згорів увечері 6 серпня. Про це повідомляє Global times.

Міст Ваньань довжиною 98,2 м, також відомий як Міст загального світу, був найдовшим дерев'яним арковим мостом у Китаї.

Корпус дерев'яного мосту згорів і впав упродовж перших 20 хвилин пожежі. На повну ліквідацію пожежі у рятувальників пішло 10 годин.

Про постраждалих внаслідок пожежі не повідомляється. Причину займання розслідують.

У 2006 році цей міст був оголошений шостою групою національних підрозділів з охорони ключових культурних реліквій як один із критих мостів на північному сході провінції Фуцзянь. Він мав п'ять опор і шість арок – усе згоріло вщент.

Нагадаємо, 7 серпня повідомлялося, що масштабна нафтова пожежа вже другий день вирує поблизу кубинського супертанкерного порту в Матансасі в Кубі.

Влада Куби повідомила, що як мінімум 121 людина отримала поранення в результаті другого вибуху, з яких 36 залишаються в лікарні, п'ятеро перебувають у важкому стані.