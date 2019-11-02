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    У світі

    В Москві розстріляли російського топ-силовика (відео)

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    <p>Начальник центру по боротьбі з екстремізмом по республіці Інгушетія Ібрагім Ельджаркієв</p> - В Москві розстріляли російського топ-силовика (відео)

    Начальник центру по боротьбі з екстремізмом по республіці Інгушетія Ібрагім Ельджаркієв

    Фото: МВС РФ по Республіці Інгушетія

    Постраждалий помер від отриманих поранень до приїзду швидкої допомоги

    У Росії кілер розстріляв начальника центру по боротьбі з екстремізмом по республіці Інгушетія Ібрагіма Ельджаркієва.

    Трагедія сталася на заході Москви, в районі вулиці академіка Анохіна, повідомляє Lenta.ru.

    Разом з Ельджаркієвим загинув його брат.

    За попередньою інформацією, вбивця разом з подільниками приїхав на Volkswagen Polo. Вони дочекалися жертву у дворі однієї з багатоповерхівок. Після розправи злочинці сіли в машину і поїхали.

    Постраждалі померли від отриманих поранень до приїзду швидкої допомоги, пишуть ЗМІ, проте в в прес-службі столичного главку МВС підтвердили загибель лише одного чоловіка.

    На відео з камер спостереження видно, що жертва кілера стояла, коли його почали розстрілювати впритул. У якийсь момент до нього кидається його родич, і в нього теж потрапляє кілька куль, після чого кілер тікає.

    Це вже не перший замах на Ельджаркієва.

    Раніше повідомлялося, що в Маріуполі вбили відомого в місті бізнесмена. Трагедія сталася 1 листопада. Близько 16:00 в Лівобережному районі білий автомобіль Audi виїхав на тротуар і врізався в дерево. Незважаючи на те, що удар був відносно слабкіше, чоловік за кермом авто не подавав ознак життя.

    Росія МВС кримінал кілер автомобіль
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