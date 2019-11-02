В Москві розстріляли російського топ-силовика (відео)



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Начальник центру по боротьбі з екстремізмом по республіці Інгушетія Ібрагім Ельджаркієв Фото: МВС РФ по Республіці Інгушетія

Постраждалий помер від отриманих поранень до приїзду швидкої допомоги

У Росії кілер розстріляв начальника центру по боротьбі з екстремізмом по республіці Інгушетія Ібрагіма Ельджаркієва.

Трагедія сталася на заході Москви, в районі вулиці академіка Анохіна, повідомляє Lenta.ru.

Разом з Ельджаркієвим загинув його брат.

За попередньою інформацією, вбивця разом з подільниками приїхав на Volkswagen Polo. Вони дочекалися жертву у дворі однієї з багатоповерхівок. Після розправи злочинці сіли в машину і поїхали.

Постраждалі померли від отриманих поранень до приїзду швидкої допомоги, пишуть ЗМІ, проте в в прес-службі столичного главку МВС підтвердили загибель лише одного чоловіка.

На відео з камер спостереження видно, що жертва кілера стояла, коли його почали розстрілювати впритул. У якийсь момент до нього кидається його родич, і в нього теж потрапляє кілька куль, після чого кілер тікає.

Це вже не перший замах на Ельджаркієва.

Раніше повідомлялося, що в Маріуполі вбили відомого в місті бізнесмена. Трагедія сталася 1 листопада. Близько 16:00 в Лівобережному районі білий автомобіль Audi виїхав на тротуар і врізався в дерево. Незважаючи на те, що удар був відносно слабкіше, чоловік за кермом авто не подавав ознак життя.