У Конгресі США хочуть покарати Росію за утиски вірян в окупованому Криму та на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Проєкт закону внесли конгресмени Джо Вілсон та Еммануель Клівер, які входять до Гельсінської комісії США

У документі передбачається, що президент США буде зобов’язаний брати до уваги порушення прав вірян на окупованих і контрольованих РФ територіях

До Конгресу Сполучених Штатів Америки внесли законопроєкт, у якому засуджуються утиски Росією вірян на Донбасі та в окупованому Криму і підтримується свобода віросповідання на території України.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Відповідний проєкт закону внесли конгресмени Джо Вілсон та Еммануель Клівер, які входять до Гельсінської комісії США. Зазначається, що голова Гельсінської комісії сенатор Роджер Вікер планує внести документ до Сенату наступного тижня.

«Кремль переслідує мирні релігійні громади в окупованому Криму та на контрольованому його представниками Донбасі навіть більш жорстко та широко, ніж на території Росії. Уряд РФ порушує міжнародне гуманітарне право та міжнародні зобов’язання з поваги та захисту релігійних свобод. Беззаконня Кремля має тягнути за собою наслідки, що означатиме правосуддя для народу України», – цитує видання конгресмена Еммануеля Клівера.

За словами Джо Вілсона, Росія понад п’ять років тому незаконно окупувала Крим і «контролює частину Донбасу збройними формуваннями, якими вона командує».

«Службовці та найманці Кремля викрадають, ув’язнюють та катують людей в цих регіонах за їх віру. Російські посадовці несуть провину і цей законопроект допоможе притягнути їх до відповідальності», – зазначив він.

У документі передбачається, що президент США буде зобов’язаний брати до уваги порушення прав вірян на окупованих і контрольованих Російською Федерацією територіях, приймаючи рішення, чи вносити РФ до списку країн, дії яких викликають тривогу у цій сфері.