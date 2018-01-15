У Кремлі задумалися над збільшенням соціальних витрат

У РФ шукають кошти, на збільшення витрат на освіту, охорону здоров’я та інфраструктуру

В адміністрації президента РФ прораховують можливість збільшення витрат на освіту, охорону здоров’я та інфраструктуру. При цьому це завдання виконується за дорученням самого очільника Кремля. Дану ініціативу підтримали також голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіуліна і помічник президента Андрій Бєлоусов. Останній зробив це за умови



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У РФ шукають кошти, на збільшення витрат на освіту, охорону здоров’я та інфраструктуру

В адміністрації президента РФ прораховують можливість збільшення витрат на освіту, охорону здоров’я та інфраструктуру. При цьому це завдання виконується за дорученням самого очільника Кремля.

Дану ініціативу підтримали також голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіуліна і помічник президента Андрій Бєлоусов. Останній зробив це за умови проведення структурних реформ. Про це пише російське видання «Ведомости».

Ідею зробити наголос на соціальній сфері пропонували Володимиру Путіну і в 2011-2012 роках. Проте від неї відмовилися на фоні високих цін на нафту, а потім українсько-російського конфлікту. На сьогодні дану ініціативу підтримує Центр стратегічних розробок (ЦСР) і його очільник Олексій Кудрін. За його оцінками, якби президент РФ пішов на бюджетний маневр в 2011-2012 роках, то в 2017 році ВВП країни додатково виросло б на 0,4%. ЦСР просуває ідею збільшення витрат на освіту на 0,8% ВВП, на охорону здоров’я на 0,7% ВВП, а на інфраструктуру також на 0,8% ВВП до 2024 року.

Головними джерелами такого маневру будуть скорочення витрат на правоохоронні органи і контрольно-ревізійний апарат. Витрати їх фінансування можна було б скороти на 1% ВВП. Витрати на оборону вирішено було не чіпати у проекті ЦСР. Також сам Олексій Кудрін пропонує збільшити показник ціни на нафту, відповідно до якого бюджет має право витрачати відповідні кошти, із 40 доларів до 45. Це і дасть необхідні 1% ВВП.

Однак проти такого кроку виступають як Мінекономрозвитку так і Мінфін РФ. Урядові відомства вважають, що відповідні ініціативи мали б профінансувати через виведення із тіні частини економіки, а також збільшення адресності соціальної допомоги. Також російські урядовці говорять і про необхідність структурних реформ, які б пришвидшили зростання економіки. Окремо для фінансування соціальних витрат обговорюють можливість збільшення податків і пенсійного віку.

В цій ситуації ЦСР вважає, що саме структурні реформи могли б дати ріст економіки РФ до 3% уже в 2019 році. Таким чином перед урядом не стояло б питання щодо перерозподілу витрат між різними напрямками, що фактично обговорюється на сьогодні.

Нагадаємо, Міністерство фінансів Росії заявило, що Резервний фонд РФ був повністю вичерпаний у грудні 2017 року і припинить своє існування з 1 лютого 2018 року.