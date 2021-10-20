Названа головна причина локдауну в Латвії: не вакцинуються і хворіють переважно російськомовні

Рух антиваксерів у Латвії є досить потужним

Більшість російськомовного населення країни отримувала інформацію про вакцини з російських ЗМІ

Жорсткий локдаун, який влада Латвії запроваджує з 21 жовтня, є наслідком провалу кампанії із вакцинації російськомовного населення країни. Про це йдеться у матеріалі видання Медуза.

Упродовж останнього тижня кількість нових випадків зараження коронавірусом у Латвії зросла на 49%, а за кількістю хворих на душу населення країна офіційно вийшла на перше місце у світі.

Серед причин, що призвели до такої ситуації – загальне гальмування темпів вакцинації через відсутність суттєвих обмежень для невакцинованих, а також млява інформаційна кампанія на підтримку вакцинації, яка до того ж практично не охопила російськомовну частину населення країни.

Справа в тому, що більшість російськомовних мешканців Латвії хоч і володіють латиською мовою, воліють отримувати інформацію російською. Латвійська влада проігнорувала цей факт, від самого початку не бажаючи проводити інформаційну кампанію щодо популяризації вакцинування мовою національної меншини.

Через це значна кількість російськомовних мешканців країни дізнавалася про вакцинацію з російських ЗМІ, де регулярно розповідають про негативні ефекти, що спіткають тих, хто вакцинувався європейськими та будь-якими не російськими препаратами, а рух «антиваксерів» зображають з позитивного боку.

В результаті довіра російськомовної частини населення Латвії до вакцин виявилася вкрай низькою: якщо серед латишів вакцинам повністю довіряють 39%, то серед росіян – тільки 20% (для порівняння, частка принципових супротивників вакцинації в обох групах знаходиться приблизно на однаковому рівні в 15%). За оцінками лікарів, в лікарнях число госпіталізованих з ковідом російськомовних жителів значно перевищує кількість тих, хто говорить латинською мовою.

Зазначимо, що на початку поточного року московська церква почала кампанію проти вакцинації в Україні.

Раніше повідомлялося, що у Латвії введуть жорсткий локдаун і комендантську годину.

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