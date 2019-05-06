У Латвії на міні підірвалась група албанських військових, загинула офіцер



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Албанські військові перебували в Латвії в якості представників батальйонної групи НАТО

У результаті вибуху міни двоє військових отримали поранення

У Латвії в результаті розриву міни загинула лейтенант збройних сил Албанії Заріфе Хасанай.

Про це повідомляє Albanian Daily News.

«У Латвії підірвалася на міні і загинула лейтенант збройних сил Албанії Заріфе Хасанай. Двоє інших військових, майор Клодіан Тануші та сержант Юліан Капаж, отримали поранення», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що албанські військові перебували в Латвії в якості представників батальйонної групи НАТО.

Деталі інциденту не наводяться.

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич висловив співчуття родині загиблої і побажав видужання постраждалим.

«Латвія дуже вдячна нашому союзнику Албанії за її внесок у місію НАТО, це дуже сумний момент для всіх нас», - заявив міністр.

На саміті в липні 2016 року країни, що входять до Північноатлантичного альянсу, вирішили розмістити приблизно по тисячі солдатів у Польщі, Латвії, Литві та Естонії з метою зміцнення східних кордонів НАТО.