У Лівані ліквідовано заступника ватажка ХАМАСу (фото)

Терористичне угруповання підтвердило факт загибелі свого бойовика

Заступник ватажка ХАМАСу Салех аль-Арурі загинув унаслідок вибуху в передмісті ліванської столиці Бейрута. Про це повідомляє Національне агентство новин Лівану.

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Терорситичне угруповання ХАМАС підтвердило загибель свого бойовика – заступника з політичних питань шейха Салеха аль-Арурі та двох лідерів бригад «Аль-Кассам».

Місце удару безпілотника в передмісті Бейрута, внаслідок якого загинув Салех аль-Арурі фото: Reuters

Reuters із посиланням на очевидця пише, що вибух стався внаслідок атаки дрона. Безпілотник врізався у третій поверх будівлі в людному районі передмістя Бейрута. Джерела у службах безпеки підтвердили загибель високопоставленого чиновника ХАМАСу.

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Наразі Ізраїль офіційно не коментував свою причетність до цієї атаки. Водночас ліванський супутниковий телеканал «Хезболли» Al-Manar повідомив, що Ізраїль взяв на себе відповідальність за цю атаку.

Місце удару безпілотника в передмісті Бейрута, внаслідок якого загинув Салех аль-Арурі фото: Reuters

Відомо, що Салех аль-Арурі – старший лідер терористичної організації ХАМАС і один із командирів-засновників його військового крила – бригади «Ізз ад-Дін аль-Кассам». Станом на 2023 рік він також був заступником голови політичного бюро ХАМАСу і військовим командувачем терористів на Західному Березі, хоча сам жив у Лівані. Також аль-Арурі працював вербувальником і брав активну участь у зборі та переказі коштів від імені ХАМАСу.

Терорист кілька разів потрапляв до в'язниці в Ізраїлі, і 2010 року його обміняли в межах звільнення понад тисячі палестинців на захопленого капрала ізраїльської армії Гілада Шаліта.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2023 року Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знайшла тіла п'ятьох загиблих полонених у підземних тунелях ХАМАСу на півночі Сектора Гази.