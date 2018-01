У Лондоні евакуювали півтори тисячі людей через витік газу

Пожежники виявили розрив газової магістралі у туристичному районі Лондона

Майже півтори тисячі осіб були евакуйовані з нічного клубу та готелю з туристичного району Вест-Енд у Лондоні через витік газу.

Про це повідомляє BBC.

Люди були евакуйовані після виявлення витоку газу на Крейвен-стріт у самому центрі Лондона, повідомила лондонська пожежна служба.

A large cordon is in place in Central London because of a gas leak...

The Strand and Northumberland Avenue are closed

No trains running in/out of Charing Cross and Waterloo East [ro] pic.twitter.com/85DyR1iO9W