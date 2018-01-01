У Лондоні евакуювали півтори тисячі людей через витік газу

Пожежники виявили розрив газової магістралі у туристичному районі Лондона

Майже півтори тисячі осіб були евакуйовані з нічного клубу та готелю з туристичного району Вест-Енд у Лондоні через витік газу. [READ_MORE] Про це повідомляє BBC. Люди були евакуйовані після виявлення витоку газу на Крейвен-стріт у самому центрі Лондона, повідомила лондонська пожежна служба. A large cordon is in place in Central



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Пожежники виявили розрив газової магістралі у туристичному районі Лондона

Майже півтори тисячі осіб були евакуйовані з нічного клубу та готелю з туристичного району Вест-Енд у Лондоні через витік газу.

Про це повідомляє BBC.

Люди були евакуйовані після виявлення витоку газу на Крейвен-стріт у самому центрі Лондона, повідомила лондонська пожежна служба.

A large cordon is in place in Central London because of a gas leak...

The Strand and Northumberland Avenue are closed

No trains running in/out of Charing Cross and Waterloo East [ro] pic.twitter.com/85DyR1iO9W — BBC London Travel (@BBCTravelAlert) 23 січня 2018 р.

Аварійні служби прибули на місце після 2 ночі за місцевим часом.

«В якості запобіжного заходу було евакуйовано близько 1450 осіб з готелю і нічного клубу», - ідеться у заяві пожежної служби.

Довкола місця інциденту утворили поліцейський кордон, дороги перекрили. Людей попросили оминати район витоку. Задля безпеки також закрили залізничну станцію Charing Cross.

На місці пожежники виявили розрив газової магістралі. Про потерпілих інформації немає.