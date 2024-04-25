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У Лондоні коні втекли від Королівської гвардії і пробіглися центром: є постраждалі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Лондоні коні втекли від Королівської гвардії і пробіглися центром: є постраждалі
Усіх коней знайшли та повернули до кавалерії
фото: PA Media

Коні скинули з себе чотирьох вершників, трьох з яких пізніше доставили до лікарні

У Лондоні п'ять військових коней Королівської гвардії скинули з себе вершників і втекли у центр міста, де поранили щонайменше чотирьох людей і зіткнулись з кількома автівками. Про це пише CNN.

Королівська кінна гвардія проводила планові навчання біля головної резиденції короля Чарльза III для підготовки до майбутнього великого військового параду. У цей час неподалік тривали будівельні роботи, це налякало тварин. П'ятеро коней вирвалися з упряжі, двоє залишилися на місці.

У Лондоні коні втекли від Королівської гвардії і пробіглися центром: є постраждалі фото 1
фото: AP

Коні скинули з себе чотирьох вершників, трьох з яких пізніше доставили до лікарні з пораненнями.

Згодом у соціальних мережах люди почали публікувати відео, як коні мчаться середмістям. Тварини розбили кілька вітрин. Одна з тварин врізалася в таксі, яке чекало на пасажира біля готелю, і розбила вікна автівки. Ще один кінь пошкодив лобове скло двоповерхового туристичного автобуса.

За кілька годин поліція опублікувала повідомлення, що всіх коней знайшли та повернули до кавалерії. У одного з коней передня частина тіла була вкрита чимось червоним – схоже, кров'ю.

Речник британської армії повідомив, що кілька співробітників і коней отримали поранення, їм надається відповідна медична допомога.

«Сьогодні вранці кілька військових коней розв’язалися під час навчань. Наразі всіх коней повернуто до табору», – йдеться у повідомленні британської армії.

До слова, у Великій Британії відкрили перший пам'ятник покійній королеві Єлизаветі II. Бронзовий монумент заввишки 2,1 метра встановили біля бібліотеки в місті Окемі, графство Ратленд, на честь дня народження королеви 21 квітня

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Теги: тварини Лондон Велика Британія

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