У Великій Британії з'явився пам'ятник королеві Єлизаветі ІІ (фото)

Пам'ятник коштував 125 000 фунтів стерлінгів і був створений на замовлення Сари Фернесс, лорда-лейтенанта Ратленда

У Великій Британії відкрили перший пам'ятник покійній королеві Єлизаветі II. Про це повідомляє BBC.

Бронзовий монумент заввишки 2,1 метра встановили біля бібліотеки в місті Окемі, графство Ратленд, на честь дня народження королеви 21 квітня.

Бронзовий монумент заввишки 2,1 метра встановили біля бібліотеки в місті Окемі фото ВВС

Статую створив скульптор Гайвел Пратлі на кошти, отримані від пожертвувань бізнесу та громадськості. Він зобразив молоду Єлизавету в пишній сукні та плащі. На постаменті поруч з нею розмістили її улюблених собак - коргі.

Пам'ятник коштував 125 000 фунтів стерлінгів і був створений на замовлення Сари Фернесс, лорда-лейтенанта Ратленда.

Скульптор Хайвел Пратлі висловив сподівання, що місце стане популярним у туристів, які захочуть зробити селфі з пам'ятником Єлизавети.

Нагадаємо, королева Великобританії Єлизавета II померла через природні причини, випливає з офіційного свідоцтва, опублікованого управлінням документів Шотландії.

Свідоцтво про смерть підписала дочка королеви принцеса Анна. Смерть королеви зареєстрована 16 вересня в окрузі Абердіншир у Шотландії Генеральним реєстратором Шотландії Полем Лоувом. Згідно з документом, монарх померла 8 вересня о 15:10 за місцевим часом (17:10 за київським). У графі «причина смерті» зазначено «поважний вік».

Нагадаємо, королева Єлизавета померла 8 вересня. За кілька годин до смерті стан її здоров’я різко погіршився, Букінгемський палац опублікував заяву, в якій повідомив, що лікарі висловили стурбованість. Діти та онуки поспішили до шотландської резиденції Балморал, де королева перебувала в останні місяці. Повідомляється, що вона померла в присутності старших дітей – принца Чарльза та принцеси Анни.

Єлизавета II померла у віці 96 років. Вона стала найстарішим і найдовше правлячим монархом історія країни Великобританії. Після її смерті престол перейшов до її старшого сина Чарльза. Церемонія державного похорону королеви відбулася у Вестмінстерському абатстві 19 вересня.