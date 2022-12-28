Прокуратура шукає винних

У Москві з нежитлової будівлі на голову генералу-рятувальнику «приземлилася» величезна бурулька. Постраждалим виявився директор департаменту оперативного управління МНС генерал-лейтенант Анатолій Єлізаров, пишуть пропагандистські ЗМІ.

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Чиновника прооперували. Він у свідомості, але під наглядом лікарів.

За цим фактом прокуратура проводить перевірку, в ході якої встановить осіб, відповідальних за утримання та очищення нежитлової будівлі від снігу та криги.

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До слова, днями в Індії несподівано помер один із найбагатших російських депутатів – голова комітету з аграрної політики законодавчих зборів Володимирської області Павло Антов. У 2019 році він очолив рейтинг Forbes найбагатших депутатів та держслужбовців.

У той же час загадково пішов у відставку генерал ФСБ Едуарда Черновольцев, який може бути причетним до отруєння Навального. Черновольцев був куратором науково-дослідного інституту при ФСБ, де, згідно з численними розслідуваннями, розроблялися отрути, і співробітники якого брали участь у отруєнні російських опозиціонерів Олексія Навального, Володимира Кара-Мурзи і письменника Дмитра Бикова.

Тим часом після обстрілу кафе у Донецьку у лікарні помер один з помічників екскерівника «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна.