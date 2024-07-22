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У Краснодарському краї стався вибух у торговому центрі (відео)

Мар’яна Мигаль
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У Краснодарському краї стався вибух у торговому центрі (відео)
Під завалами можуть перебувати люди
фото: скріншот

Попередня причина події – вибух побутового газу

Сьогодні, 22 липня, у торговому центрі в Апшеронську Краснодарського краю РФ стався вибух. Більша частина будівлі завалилася. Постраждали 14 осіб. Про це повідомляють росЗМІ.

Як пишуть місцеві пабліки, у реанімації місцевої лікарні зараз залишається співробітниця аптеки, яку врятували з-під завалів. Вона у важкому стані.

Двох постраждалих направили до Краснодара, ще двоє отримали допомогу на місці. Решта відмовилися від госпіталізації.

Попередня причина події – вибух побутового газу.

За словами очевидців, під завалами може перебувати працівниця аптеки. Вона не виходить на зв'язок. На місці працюють екстрені служби.

Тим часом, у результаті операції Головного управління розвідки міністерства оборони  України в ніч на 22 липня атаковано нафтопереробний завод в місті Туапсе Краснодарського краю, внаслідок чого на об'єкті виникла пожежа. 

Теги: магазин росія вибух

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