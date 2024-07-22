У Краснодарському краї стався вибух у торговому центрі (відео)
Попередня причина події – вибух побутового газу
Сьогодні, 22 липня, у торговому центрі в Апшеронську Краснодарського краю РФ стався вибух. Більша частина будівлі завалилася. Постраждали 14 осіб. Про це повідомляють росЗМІ.
Як пишуть місцеві пабліки, у реанімації місцевої лікарні зараз залишається співробітниця аптеки, яку врятували з-під завалів. Вона у важкому стані.
Двох постраждалих направили до Краснодара, ще двоє отримали допомогу на місці. Решта відмовилися від госпіталізації.
В Апшеронську Краснодарського краю навпроти центрального базару міста вибухнула будівля.
РосЗМІ пишуть про вибух газу у приміщенні аптеки. pic.twitter.com/KWAkkTAZJi
Попередня причина події – вибух побутового газу.
За словами очевидців, під завалами може перебувати працівниця аптеки. Вона не виходить на зв'язок. На місці працюють екстрені служби.
Тим часом, у результаті операції Головного управління розвідки міністерства оборони України в ніч на 22 липня атаковано нафтопереробний завод в місті Туапсе Краснодарського краю, внаслідок чого на об'єкті виникла пожежа.
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