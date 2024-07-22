У Краснодарському краї стався вибух у торговому центрі (відео)

Під завалами можуть перебувати люди

Попередня причина події – вибух побутового газу

Сьогодні, 22 липня, у торговому центрі в Апшеронську Краснодарського краю РФ стався вибух. Більша частина будівлі завалилася. Постраждали 14 осіб. Про це повідомляють росЗМІ.

Як пишуть місцеві пабліки, у реанімації місцевої лікарні зараз залишається співробітниця аптеки, яку врятували з-під завалів. Вона у важкому стані.

Двох постраждалих направили до Краснодара, ще двоє отримали допомогу на місці. Решта відмовилися від госпіталізації.

В Апшеронську Краснодарського краю навпроти центрального базару міста вибухнула будівля.



РосЗМІ пишуть про вибух газу у приміщенні аптеки. pic.twitter.com/KWAkkTAZJi — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 22, 2024

Попередня причина події – вибух побутового газу.

За словами очевидців, під завалами може перебувати працівниця аптеки. Вона не виходить на зв'язок. На місці працюють екстрені служби.

Тим часом, у результаті операції Головного управління розвідки міністерства оборони України в ніч на 22 липня атаковано нафтопереробний завод в місті Туапсе Краснодарського краю, внаслідок чого на об'єкті виникла пожежа.