У Мексиці невідомі влаштували стрілянину у центрі реабілітації наркозалежних. Загинули 24 людини



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Стрілянина у центрі реабілітації наркозалежних в в місті Ірапуато у Месиці

Напад стався в місті Ірапуато

У Мексиці озброєні люди увірвалися в незареєстрований центр реабілітації наркозалежних і відкрили стрілянину. Загинули 24 людини, поранено ще семеро. Про це повідомляє AP.

Поліція в північно-центральному штаті Гуанахуато заявила, що напад стався в місті Ірапуато. Троє з семи поранених перебували важкому стані.

За попередніми даними, нападники стріляли в кожного, хто був у реабілітаційному центрі. Поліція повідомила, що нікого не викрали.

Зазначають, що штат Гуанахуато - це місце кривавої битви між картелем Халіско і місцевою бандою, штат став найжорстокішим у Мексиці. Мотиви нападу невідомі, але губернатор Дієго Сіньхю Родрігес Вальєхо вважає, що був причетний наркобізнес.

«Я глибоко шкодую і засуджую події в Ірапуато сьогодні вдень. Насильство, викликане організованою злочинністю, не тільки забирає життя молодих людей, а й відбирає мир у сімей у Гуанахуато», - заявив він.

У минулому місцеві мексиканські наркоторговці вбивали підозрюваних вуличних торговців від конкуруючих банд. Це був один із найбільш смертоносних нападів на реабілітаційний центр, оскільки в 2010 році в місті Чихуахуа на півночі Мексики було вбито 19 осіб. Відтоді відбулося більш ніж десяток нападів на такі об'єкти.

Нагадаємо, в лютому минулого року у передмісті Мехіко сталася стрілянина на вуличній вечірці, в результаті були вбиті щонайменше шестеро людей, ще троє поранені.