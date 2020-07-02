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    У світі

    У Мексиці невідомі влаштували стрілянину у центрі реабілітації наркозалежних. Загинули 24 людини

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    <p>Стрілянина у центрі реабілітації наркозалежних в в місті Ірапуато у Месиці</p> - У Мексиці невідомі влаштували стрілянину у центрі реабілітації наркозалежних. Загинули 24 людини

    Стрілянина у центрі реабілітації наркозалежних в в місті Ірапуато у Месиці

    Напад стався в місті Ірапуато

    У Мексиці озброєні люди увірвалися в незареєстрований центр реабілітації наркозалежних і відкрили стрілянину. Загинули 24 людини, поранено ще семеро. Про це повідомляє  AP.

    Поліція в північно-центральному штаті Гуанахуато заявила, що напад стався в місті Ірапуато. Троє з семи поранених перебували важкому стані.

    За попередніми даними, нападники стріляли в кожного, хто був у реабілітаційному центрі. Поліція повідомила, що нікого не викрали.

    Зазначають, що штат Гуанахуато - це місце кривавої битви між картелем Халіско і місцевою бандою, штат став найжорстокішим у Мексиці. Мотиви нападу невідомі, але губернатор Дієго Сіньхю Родрігес Вальєхо вважає, що був причетний наркобізнес.

    «Я глибоко шкодую і засуджую події в Ірапуато сьогодні вдень. Насильство, викликане організованою злочинністю, не тільки забирає життя молодих людей, а й відбирає мир у сімей у Гуанахуато», - заявив він.

    У минулому місцеві мексиканські наркоторговці вбивали підозрюваних вуличних торговців від конкуруючих банд. Це був один із найбільш смертоносних нападів на реабілітаційний центр, оскільки в 2010 році в місті Чихуахуа на півночі Мексики було вбито 19 осіб. Відтоді відбулося більш ніж десяток нападів на такі об'єкти.

    Нагадаємо, в лютому  минулого року у передмісті Мехіко сталася стрілянина на вуличній вечірці, в результаті були вбиті щонайменше шестеро людей, ще троє поранені.

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