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    Під Києвом вантажівка врізалася у стовп: водія вирізали з кабіни (фото)

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    Автомобіль зіткнувся з опорою блискавкозахисного пристрою - Під Києвом вантажівка врізалася у стовп: водія вирізали з кабіни (фото)
    Автомобіль зіткнувся з опорою блискавкозахисного пристрою
    Фото: ДСНС

    В результаті ДТП ноги водія затиснуло у кабіні

    Сьогодні, 29 листопада, на об’їзній трасі поблизу с. Мала Олександрівка під Києвом сталася ДТП. Повідомлення про аварію надійшло до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району.

    На місце виклику було направлено чергове відділення 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю рятувальники встановили, що відбулося зіткнення вантажного автомобіля з опорою блискавкозахисного пристрою, в результаті чого ноги водія затиснуло у кабіні.

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    Під Києвом вантажівка врізалася у стовп: водія вирізали з кабіни (фото)
    Під Києвом вантажівка врізалася у стовп: водія вирізали з кабіни (фото)

    За допомогою електроінструменту було проведено деблокування потерпілого. Після цього його було передано співробітникам швидкої медичної допомоги.

    ДТП ДСНС вантажівки Київщина рятувальники
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