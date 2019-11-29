Під Києвом вантажівка врізалася у стовп: водія вирізали з кабіни (фото)



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Автомобіль зіткнувся з опорою блискавкозахисного пристрою Фото: ДСНС

В результаті ДТП ноги водія затиснуло у кабіні

Сьогодні, 29 листопада, на об’їзній трасі поблизу с. Мала Олександрівка під Києвом сталася ДТП. Повідомлення про аварію надійшло до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району.

На місце виклику було направлено чергове відділення 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю рятувальники встановили, що відбулося зіткнення вантажного автомобіля з опорою блискавкозахисного пристрою, в результаті чого ноги водія затиснуло у кабіні.

За допомогою електроінструменту було проведено деблокування потерпілого. Після цього його було передано співробітникам швидкої медичної допомоги.