У Києві відновлено водопостачання – Кличко

Без тепла наразі перебувають близько 2600 житлових будинків

У всіх районах столиці відновили водопостачання після аварійних відключень. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає «Главком».

Водночас у місті ще залишаються проблеми з опаленням – без тепла наразі перебувають близько 2600 житлових будинків. За словами мера, комунальні служби та енергетики працюють у цілодобовому режимі, аби якомога швидше відновити теплопостачання в оселях киян.

Нагадаємо, уранці 31 січня 2026 року в об’єднаній енергосистемі України сталася масштабна аварія, що спричинила каскадні відключення електроенергії в різних регіонах України та навіть у Молдові. Зокрема, значні перебої з електропостачанням відчувалися у великих містах, серед яких Київ і Харків, а також у центральних та південних областях.

За повідомленнями влади та енергетичних фахівців, причиною стала технічна несправність високовольтних ліній електропередачі, зокрема одночасне відключення важливих магістральних ліній між енергосистемами України, Румунії та Молдови, що спричинило падіння напруги та автоматичне відключення частини мереж.

Версії про кібератаку чи зовнішнє втручання не підтвердилися: офіційні відомства спростували зв’язок аварії з кібератаками.

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що масштабна аварія, яка зранку 31 січня призвела до знеструмлень у низці регіонів України, могла виникнути через погодні умови.