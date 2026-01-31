Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві відновлено водопостачання – Кличко

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Києві відновлено водопостачання – Кличко
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Без тепла наразі перебувають близько 2600 житлових будинків

У всіх районах столиці відновили водопостачання після аварійних відключень. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає «Главком».

Водночас у місті ще залишаються проблеми з опаленням – без тепла наразі перебувають близько 2600 житлових будинків. За словами мера, комунальні служби та енергетики працюють у цілодобовому режимі, аби якомога швидше відновити теплопостачання в оселях киян.

Нагадаємо, уранці 31 січня 2026 року в об’єднаній енергосистемі України сталася масштабна аварія, що спричинила каскадні відключення електроенергії в різних регіонах України та навіть у Молдові. Зокрема, значні перебої з електропостачанням відчувалися у великих містах, серед яких Київ і Харків, а також у центральних та південних областях.

За повідомленнями влади та енергетичних фахівців, причиною стала технічна несправність високовольтних ліній електропередачі, зокрема одночасне відключення важливих магістральних ліній між енергосистемами України, Румунії та Молдови, що спричинило падіння напруги та автоматичне відключення частини мереж.

Версії про кібератаку чи зовнішнє втручання не підтвердилися: офіційні відомства спростували зв’язок аварії з кібератаками.

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що масштабна аварія, яка зранку 31 січня призвела до знеструмлень у низці регіонів України, могла виникнути через погодні умови. 

Читайте також:

Теги: аварія водопостачання відключення енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Центр міста Грбавіца, передмістя Сараєва. Березень 1996 року.
Боснійська журналістка поділилася досвідом виживання без світла та тепла в окупованому Сараєво
Сьогодні, 18:15
Війна на наших очах знищила пострадянську енергетику
Захмарна вартість комфорту. Скільки українці заплатять за комунальний апокаліпсис
Сьогодні, 13:03
«СвітлоДім». Багатоквартирні будинки зможуть отримати кошти на закупівлю генераторів
«СвітлоДім». Багатоквартирні будинки зможуть отримати кошти на закупівлю генераторів
28 сiчня, 21:00
ДТП сталася на особливо небезпечному відрізку румунської траси
У Румунії внаслідок ДТП загинули вболівальники грецького клубу
27 сiчня, 21:48
За словами президента, у столиці декілька тисяч багатоквартирних будинків перебувають без тепла
Президент повідомив, скільки киян перебуває без світла
20 сiчня, 20:38
Ситуація із водопостачанням в Ірпені. Свириденко зробила заяву
Ситуація із водопостачанням в Ірпені. Свириденко зробила заяву
13 сiчня, 19:09
Наразі графіки відключень світла не діють
У Києві та області 13 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
13 сiчня, 08:04
Рух транспорту буде повністю відновлено після завершення асфальтування місця розриття
Аварію на Софіївській, де тролейбус застряг у проваллі дороги, ліквідовано
8 сiчня, 15:38
Українка порівняла життя в Україні та Австрії
Опалення та гаряча вода. Речниця Вінницького облводоканалу розповіла, що її шокувало у Відні
5 сiчня, 11:16

Новини

10 відділень «Нової пошти» в Києві працюватимуть цілодобово: адреси
10 відділень «Нової пошти» в Києві працюватимуть цілодобово: адреси
У Києві відновлено водопостачання – Кличко
У Києві відновлено водопостачання – Кличко
Блекаут у Києві: з тунелів метро довелося евакуювати майже півтисячі пасажирів
Блекаут у Києві: з тунелів метро довелося евакуювати майже півтисячі пасажирів
Є світло та тепло, навіть під час відключень: як кияни модернізували стару багатоповерхівку
Є світло та тепло, навіть під час відключень: як кияни модернізували стару багатоповерхівку
Метрополітен у Києві повернувся до роботи у звичайному режимі
Метрополітен у Києві повернувся до роботи у звичайному режимі
У Києві метрополітен повністю зупинив рух через дефіцит напруги
У Києві метрополітен повністю зупинив рух через дефіцит напруги

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Вчора, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Вчора, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua