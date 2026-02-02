Народна артистка України потрапила у ДТП (відео)

Артистка не постраждала

Народна артистка України Наталія Могилевська повідомила, що ввечері 2 лютого потрапила в дорожньо-транспортну пригоду. Артистка опублікувала відео з місця аварії у своєму Instagram, передає «Главком».

Як зазначила співачка, аварія сталася через складні погодні умови та ожеледицю. ДТП сталась за участю трьох транспортних засобів, зокрема вантажівки. Сама Могилевська стверджує, що не постраждала.

«Друзі, у нас невеличка аварія. А я чекаю таксі», – сказала Могилевська на відео.

У підписі до публікації вона звернулася до водіїв із застереженням:

«Потрапили в ДТП. Бережіть себе, будьте уважними на дорозі. Всюди ожеледиця та дуже слизько».

До слова, нещодавно Наталія Могилевська разом із родиною повернулася до України після зимового відпочинку на Тенерифе та одразу зіткнулася з суворими реаліями зими й енергетичної кризи.

За словами співачки, у домі не було електрики, опалення та води, а температура в кімнатах ледве сягала 10 градусів тепла. Артистка опублікувала кадри повної темряви всередині оселі, де ще залишився новорічний декор, і зізналася, що ситуація стала для неї справжнім випробуванням.