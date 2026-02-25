Уряд Італії підтвердив продовження військової допомоги Києву

Італія продовжить військову допомогу Україні у 2026 році

Італія й надалі надаватиме Україні військову допомогу у 2026 році. Про це заявив міністр італійського уряду Джованбаттіста Фаццоларі, пише «Главком».

Зазначається, що Рим уже погодив, що протягом року Києву продовжуватимуть надавати всю необхідну допомогу, зокрема військову. «Очевидно, у 2026 році будуть подальші пакети підтримки», – наголосив Фаццоларі.

Міністр додав, що посилення підтримки може сприяти тому, щоб Росія сіла за стіл переговорів і дозволила розпочати реальні мирні перемовини «у розумні терміни».

З початку війни Італія вже схвалила 12 пакетів військової допомоги Україні, які включають, зокрема, системи протиповітряної оборони. Начальник Генерального штабу оборони Італії раніше повідомляв, що лише минулого року країна передала військової допомоги на суму понад 3 млр євро.

Раніше Кабінет міністрів Італії схвалив декрет про продовження надання допомоги Україні незважаючи на опозицію партії «Ліги»

До слова, Канада спрямує 2 млрд доларів військової допомоги Україні у 2026-2027 фінансовому році.

Новий пакет підтримки передбачає передачу Україні понад 400 броньованих машин. Зокрема, йдеться про 66 бойових броньованих машин LAV 6 виробництва General Dynamics та 383 броньовані машини Senator компанії Roshel.