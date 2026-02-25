Головна Світ Політика
search button user button menu button

Уряд Італії підтвердив продовження військової допомоги Києву

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Уряд Італії підтвердив продовження військової допомоги Києву
Італія продовжить військову допомогу Україні у 2026 році
фото: Офіс президента

Міністр додав, що посилення підтримки може сприяти тому, щоб Росія сіла за стіл переговорів

Італія й надалі надаватиме Україні військову допомогу у 2026 році. Про це заявив міністр італійського уряду Джованбаттіста Фаццоларі, пише «Главком».

Зазначається, що Рим уже погодив, що протягом року Києву продовжуватимуть надавати всю необхідну допомогу, зокрема військову. «Очевидно, у 2026 році будуть подальші пакети підтримки», – наголосив Фаццоларі.

Міністр додав, що посилення підтримки може сприяти тому, щоб Росія сіла за стіл переговорів і дозволила розпочати реальні мирні перемовини «у розумні терміни».

З початку війни Італія вже схвалила 12 пакетів військової допомоги Україні, які включають, зокрема, системи протиповітряної оборони. Начальник Генерального штабу оборони Італії раніше повідомляв, що лише минулого року країна передала військової допомоги на суму понад 3 млр євро.

Раніше Кабінет міністрів Італії схвалив декрет про продовження надання допомоги Україні незважаючи на опозицію партії «Ліги»

До слова, Канада спрямує 2 млрд доларів військової допомоги Україні у 2026-2027 фінансовому році. 

Новий пакет підтримки передбачає передачу Україні понад 400 броньованих машин. Зокрема, йдеться про 66 бойових броньованих машин LAV 6 виробництва General Dynamics та 383 броньовані машини Senator компанії Roshel.

Читайте також:

Теги: Італія військова техніка військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України заявив, що Європа в більшості своїй за Україну й допомагає українцям
Ми не маємо однакової кількості зброї з Росією, фінансування Європи все ще недостатньо – Зеленський
23 лютого, 09:31
Умєров у Римі домовився про нову допомогу
Італія допоможе захистити небо та світло: Умєров домовився про нову підтримку
19 лютого, 19:54
В італійських Альпах лавина накрила лижників
Лавина в Альпах забрала життя трьох французьких туристів
16 лютого, 15:21
За словами дипломата, Німеччина, Нідерланди та Норвегія є найактивнішими покупцями зброї США для України
Посол США в НАТО розповів, які країни закупили найбільше американської зброї для України
11 лютого, 06:20
Станом на кінець 2025 року до ініціативи Purl долучилися 24 країни
Японія долучиться до ініціативи із закупівель американського озброєння для України
10 лютого, 07:00
Роботизовані системи допомагають Україні у війні проти РФ
Литва оголосила збір на роботизовані системи: яку суму планують зібрати
9 лютого, 11:30
Мелоні засудила учасників протестів, які виступають проти проведення Ігор, і заявила, що їхні дії шкодять іміджу Італії
Протести проти Олімпіади. Прем'єрка Мелоні різко відреагувала на дії демонстрантів
8 лютого, 23:38
РФ з початку війни втратила 11 637 танків
Втрати ворога станом на 4 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
4 лютого, 08:04
Два роки тому палестинець Башар Мурад був головним фаворитом відбору Ісландії, але сенсаційно поступився у суперфіналі конкурсу
Італія вимагає допустити Палестину на Євробачення
30 сiчня, 15:22

Політика

У Туреччині розбився винищувач F-16: пілот загинув
У Туреччині розбився винищувач F-16: пілот загинув
Декілька конгресменів бойкотуватимуть промову Трампа
Декілька конгресменів бойкотуватимуть промову Трампа
Уряд Італії підтвердив продовження військової допомоги Києву
Уряд Італії підтвердив продовження військової допомоги Києву
Демократи закликали Трампа почати промову до нації з вибачень
Демократи закликали Трампа почати промову до нації з вибачень
Зустріч Зеленського з Путіним закриє два ключові питання – Віткофф
Зустріч Зеленського з Путіним закриє два ключові питання – Віткофф
Американські сенатори представили резолюцію на підтримку України
Американські сенатори представили резолюцію на підтримку України

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua