Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Дніпропетровщині під час пожежі загинули троє малюків – мати зачинила їх у будинку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
На Дніпропетровщині під час пожежі загинули троє малюків – мати зачинила їх у будинку
Діти загинули внаслідок отруєння продуктами горіння
фото: Офіс генерального прокурора/Telegram

Раніше жінку притягували до відповідальності за неналежні умови проживання дітей та залишення їх без нагляду

Жахлива трагедія сталася на Дніпропетровщині. У селі Велика Долина Криворізького району під час гасіння пожежі у приватному будинку рятувальники виявили тіла трьох малюків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Як інформує Офіс генерального прокурора, 20-річна жінка залишила у будинку трьох своїх дітей віком 1, 3 та 4 років, зачинивши їх без нагляду дорослих.

Діти загинули внаслідок отруєння продуктами горіння. Вони фактично не мали змоги вибратись, оскільки пожежа почалася у кімнаті біля виходу, а будинок був зачинений.

Попередня причина займання – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

За процесуального керівництва Криворізької східної окружної прокуратури розпочато провадження за фактами порушення пожежної безпеки, що призвело до загибелі дітей, та злісного невиконання батьківських обов’язків (ч. 2 ст. 270, ст. 166 КК України).

Раніше жінку притягували до відповідальності за неналежні умови проживання дітей та залишення їх без нагляду.

Тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини події. Справа перебуває на контролі керівника Дніпропетровської обласної прокуратури.

Нагадаємо, у селі Воля-Висоцька Львівської області внаслідок пожежі в будинку загинули троє дітей: 2019, 2021 та 2023 років народження. За попередніми даними, у кімнаті загорілося ліжко від дитячих пустощів із сірниками. Діти отримали опіки та отруїлися димом. 

Також поліція Київщини розслідує обставини пожежі у Бучанському районі, внаслідок якої загинула 79-річна жінка. Тіло виявили під час ліквідації пожежі вогнеборці. 

Раніше в місті Вишгород Київської області сталася пожежа у дев’ятиповерховому житловому будинку – рятувальники евакуювали 12 дорослих і одну дитину, постраждалих немає. 

До слова, наприкінці січня на Вінниччині через несправні печі загинули двоє людей.

Читайте також:

Теги: Дніпропетровщина жінка будинок рятувальники прокурор опалення отруєння трагедія пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи у Чернівцях, у Білгороді уражено ТЕЦ: головне за ніч
Вибухи у Чернівцях, у Білгороді уражено ТЕЦ: головне за ніч
25 сiчня, 05:55
Російські терористи навмисно атакували цивільний автобус із шахтарями у Павлоградському районі Дніпропетровської області
Радник міністра оборони розповів, яку тактику обрали окупанти для удару по автобусу з шахтарями
2 лютого, 01:35
У пресслужбі апарату ВР зазначили, що попередньо розглядається ймовірність ротавірусної або іншої гострої кишкової інфекції
У Парламенті нардепів примушують здавати аналізи: який вірус шукають
12 лютого, 16:07
Наслідки дронової атаки в Солом’янському районі столиці. 15 січня 2026 рік
Ранкова атака на Київ: уламок дрона влучив у 15-поверхівку в Солом’янському районі (фото)
15 сiчня, 08:40
90% аварій стаються не через загальну температуру, а через локальний протяг
Бахматов дав покрокову інструкцію, як врятувати труби у підвалах від замерзання
28 сiчня, 18:02
За даними КМДА, найкращі показники очної присутності демонструють Оболонський, Святошинський та Подільський райони
Київські школи відкрилися після канікул: скільки дітей повернулося до класів
2 лютого, 16:24
Уражено Редкінський дослідний завод
СБУ уразила завод у Тверській області, який допомагає ворогу у створенні ракет (відео)
7 лютого, 12:15
У Шахтарському внаслідок атаки постраждали люди
На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали люди, серед них – дитина
9 лютого, 08:04
За результатами заходів затримано високопосадовця центру організації охорони та оборони об’єктів Головного військового клінічного госпіталю ЗСУ
Високопосадовця Головного госпіталю ЗСУ викрито на «ухилянтській схемі»
11 лютого, 09:38

Події в Україні

На Дніпропетровщині під час пожежі загинули троє малюків – мати зачинила їх у будинку
На Дніпропетровщині під час пожежі загинули троє малюків – мати зачинила їх у будинку
Зеленський розповів, чи боїться він «долі Навального»
Зеленський розповів, чи боїться він «долі Навального»
Народилися в один день і разом уже 62 роки: подружжя з Кіровоградщини поділилося секретом щасливого шлюбу
Народилися в один день і разом уже 62 роки: подружжя з Кіровоградщини поділилося секретом щасливого шлюбу
Зеленський обговорив із президентом Чехії військову підтримку України
Зеленський обговорив із президентом Чехії військову підтримку України
Україна атакувала ракетами «Фламінго» місце базування «Орєшніка»: подробиці від президента
Україна атакувала ракетами «Фламінго» місце базування «Орєшніка»: подробиці від президента
Програма «СвітлоДім»: стало відомо, скільки людей вже отримали кошти
Програма «СвітлоДім»: стало відомо, скільки людей вже отримали кошти

Новини

В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Сьогодні, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Вчора, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Вчора, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Вчора, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Вчора, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Вчора, 13:12

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua