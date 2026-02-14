На Дніпропетровщині під час пожежі загинули троє малюків – мати зачинила їх у будинку

Раніше жінку притягували до відповідальності за неналежні умови проживання дітей та залишення їх без нагляду

Жахлива трагедія сталася на Дніпропетровщині. У селі Велика Долина Криворізького району під час гасіння пожежі у приватному будинку рятувальники виявили тіла трьох малюків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Як інформує Офіс генерального прокурора, 20-річна жінка залишила у будинку трьох своїх дітей віком 1, 3 та 4 років, зачинивши їх без нагляду дорослих.

Діти загинули внаслідок отруєння продуктами горіння. Вони фактично не мали змоги вибратись, оскільки пожежа почалася у кімнаті біля виходу, а будинок був зачинений.

Попередня причина займання – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

За процесуального керівництва Криворізької східної окружної прокуратури розпочато провадження за фактами порушення пожежної безпеки, що призвело до загибелі дітей, та злісного невиконання батьківських обов’язків (ч. 2 ст. 270, ст. 166 КК України).

Раніше жінку притягували до відповідальності за неналежні умови проживання дітей та залишення їх без нагляду.

Тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини події. Справа перебуває на контролі керівника Дніпропетровської обласної прокуратури.

Нагадаємо, у селі Воля-Висоцька Львівської області внаслідок пожежі в будинку загинули троє дітей: 2019, 2021 та 2023 років народження. За попередніми даними, у кімнаті загорілося ліжко від дитячих пустощів із сірниками. Діти отримали опіки та отруїлися димом.

Також поліція Київщини розслідує обставини пожежі у Бучанському районі, внаслідок якої загинула 79-річна жінка. Тіло виявили під час ліквідації пожежі вогнеборці.

Раніше в місті Вишгород Київської області сталася пожежа у дев’ятиповерховому житловому будинку – рятувальники евакуювали 12 дорослих і одну дитину, постраждалих немає.

До слова, наприкінці січня на Вінниччині через несправні печі загинули двоє людей.