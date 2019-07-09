У минулому році мільйонерів у світі стало менше



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Кількість мільйонерів вперше з 2008 року почалась скорочуватись

У 2018 році в світі налічувалося 18 мільйонів чоловік зі статком більше $1 млн. Це на 0,3 відсотка менше, ніж у 2017 році. Такі дані представлені в доповіді World wealth report консалтингової фірми Capgemini.

Скорочення числа мільйонерів спостерігається вперше за 10 років, з часів кризи 2008 року.

Сукупні статки мільйонерів також зменшилася в порівнянні з попереднім роком - майже на 3%, до $68,1 трлн.

«Падіння ринків акцій, як правило, б'є особливо сильно», - прокоментував ситуацію експерт компанії Клаус-Георг Майєр.

Зараз мільйонерів близько 18 млн

За минулий рік у Росії кількість мільйонерів збільшилась до 200 (+11).

Перше місце займають США, потім ідуть Японія, Німеччина і Китай. Громадянство цих чотирьох країн має більше 60% мільйонерів в світі.