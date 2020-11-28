Новим главою Пентагону вперше може стати афроамериканець

Якщо кандидатура Остіна підтвердиться, то він стане першим афроамериканцем, який керуватиме американською армією

Обраний президент США Джо Байден розглядає афроамериканця та відставного генерала Ллойда Остіна як кандидата на пост глави Пентагону.

Про це повідомляє видання Axios.

Якщо кандидатура Остіна підтвердиться, то він стане першим афроамериканцем, який керуватиме американською армією.

Відзначається, що команда Байдена також розглядає кандидатури ексміністра внутрішньої безпеки Джеха Джонсона, сенатора від Іллінойсу та підполковника у відставці Теммі Дакуорта та колишню заступницю голови Пентагону за часів Барака Обами Мішель Флурной.

Раніше Байден озвучив кандидатів на ключові пости в адміністрації Білого дому.

Нагадаємо, в п'ятницю Трамп заявив, що визнає перемогу Джо Байдена на президентських виборах, якщо Колегія виборників проголосує за нього.

Згодом Трамп назвав чергову умову для допуску Байдена в Білий дім.

Як відомо, офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.

До слова, Байден закликав американців відкинути партійність і «демонізуючу» риторику.

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів став кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набрав 232 голоси.