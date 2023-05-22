У Молдові на вулиці вийшли десятки тисяч людей: причина (фото, відео)

Громадяни Молдови вважають, що ціль вступу в ЄС потрібно прописати у конституції

Мая Санду заявила, що ЄС – це гарантія для кожного громадянина її країни на благополучне життя

У неділю, 21 травня, у центрі Кишинева, столиці Молдови, зібрався численний мітинг на підтримку курсу європейської інтеграції країни. На ньому виступали, зокрема, президентка Мая Санду та глава Європейського парламенту Роберта Метсола. Назвали цю акцію «Європейська Молдова». Про це передає NewsMaker.

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Мая Санду свою промову виголосила румунською, української, гагаузькою, болгарською та російською мовами. Президентка констатувала, що ЄС – це гарантія для кожного громадянина її країни на благополучне життя.

За підрахунками поліції, на проєвропейську акцію в Кишиневі прийшли приблизно 75 тисяч людей.

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Учасники мітингу схвалили резолюцію, в якій наголосили, що Молдова прагне стати повноправною частиною Європейського Союзу. Вони закликали всі політичні сили країни підтримати європейський курс.

Демонстранти також зазначили в резолюції, що ціль вступу в ЄС потрібно прописати у конституції, а переговори про вступ у Євросоюз потрібно розпочати якомога швидше. А ще протестувальники наголосили, що потрібно завершити взаємопідключення енергомереж Молдови та ЄС.

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Паралельно з цим опозиційна проросійська партія «Шор» теж організувала протести. Вони відбувалися в містах Оргіїв, Комрат і Бєльці. Партія «Шор» заявила, що зовнішньополітичний курс країни має обирати народ, а не влада.

Проте на ці мітинги прийшло менше людей, ніж на зібрання у Кишиневі. «Шор» заявляє, що на їхні заходи прийшли 60 тисяч людей, проте в поліції підрахували, що їх було щонайбільше 5,5 тисячі.

Нагадаємо, 18 травня Молдова заявила, що більше не залежить від російського газу.