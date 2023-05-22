Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Молдові на вулиці вийшли десятки тисяч людей: причина (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Молдові на вулиці вийшли десятки тисяч людей: причина (фото, відео)
Громадяни Молдови вважають, що ціль вступу в ЄС потрібно прописати у конституції
фото з соцмереж

Мая Санду заявила, що ЄС – це гарантія для кожного громадянина її країни на благополучне життя

У неділю, 21 травня, у центрі Кишинева, столиці Молдови, зібрався численний мітинг на підтримку курсу європейської інтеграції країни. На ньому виступали, зокрема, президентка Мая Санду та глава Європейського парламенту Роберта Метсола. Назвали цю акцію «Європейська Молдова». Про це передає NewsMaker.

Мая Санду свою промову виголосила румунською, української, гагаузькою, болгарською та російською мовами. Президентка констатувала, що ЄС – це гарантія для кожного громадянина її країни на благополучне життя.

У Молдові на вулиці вийшли десятки тисяч людей: причина (фото, відео) фото 1
У Молдові на вулиці вийшли десятки тисяч людей: причина (фото, відео) фото 2

За підрахунками поліції, на проєвропейську акцію в Кишиневі прийшли приблизно 75 тисяч людей.

Учасники мітингу схвалили резолюцію, в якій наголосили, що Молдова прагне стати повноправною частиною Європейського Союзу. Вони закликали всі політичні сили країни підтримати європейський курс.

Демонстранти також зазначили в резолюції, що ціль вступу в ЄС потрібно прописати у конституції, а переговори про вступ у Євросоюз потрібно розпочати якомога швидше. А ще протестувальники наголосили, що потрібно завершити взаємопідключення енергомереж Молдови та ЄС.

Паралельно з цим опозиційна проросійська партія «Шор» теж організувала протести. Вони відбувалися в містах Оргіїв, Комрат і Бєльці. Партія «Шор» заявила, що зовнішньополітичний курс країни має обирати народ, а не влада.

У Молдові на вулиці вийшли десятки тисяч людей: причина (фото, відео) фото 3

Проте на ці мітинги прийшло менше людей, ніж на зібрання у Кишиневі. «Шор» заявляє, що на їхні заходи прийшли 60 тисяч людей, проте в поліції підрахували, що їх було щонайбільше 5,5 тисячі.

Нагадаємо, 18 травня Молдова заявила, що більше не залежить від російського газу.

Теги: Молдова Європа Майя Санду

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Молдова як технічно, так і комерційно інтегрована в європейську енергетичну мережу
Молдова заявила, що більше не залежить від російського газу
18 травня, 14:55
За словами гросу Молдова більше не може «залишатися за одним столом переговорів із країною-агресором» і повинна відокремитись від СНД
Молдова може вийти з Міжпарламентської асамблеї СНД: деталі
15 травня, 10:44
Нардеп Михайло Радуцький підкреслив, що України та Молдова повинні стати союзниками в ЄС та НАТО
«Для них краще повернутися в Молдову». Радуцький дав пораду мешканцям Придністров’я
15 травня, 11:55

Соціум

Як російські матері та дружини намагаються врятувати мобілізованих чоловіків (відео)
Як російські матері та дружини намагаються врятувати мобілізованих чоловіків (відео)
Виливають нечистоти у двір. Російське Забайкалля тоне в смітті та фекаліях (відео)
Виливають нечистоти у двір. Російське Забайкалля тоне в смітті та фекаліях (відео)
У Молдові на вулиці вийшли десятки тисяч людей: причина (фото, відео)
У Молдові на вулиці вийшли десятки тисяч людей: причина (фото, відео)
Автомобіль патріарха Кирила потрапив у ДТП (відео)
Автомобіль патріарха Кирила потрапив у ДТП (відео)
США сколихнув потужний землетрус
США сколихнув потужний землетрус
У РФ знову палає: влада Бєлгородщини заявила про атаку на адмінбудівлю (відео)
У РФ знову палає: влада Бєлгородщини заявила про атаку на адмінбудівлю (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
ЗСУ взяли в полон трьох бійців із «Шторм Z»: росіяни здивували своїм виглядом
55K
«Обдурили Путіна»: ексрозвідник пояснив, за що арештували розробників «Кинджалів»
49K
Після саміту G7 Китай викликав посла Японії «на килим»
23K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години
19K
Посол України у Ватикані розповів про пророцтво, через яке Папа досі спілкується з РПЦ
9905
Піррова перемога: терорист Гіркін скиглить через ситуацію в Бахмуті

Новини

Понад 80 зіткнень за добу: Генштаб назвав місця запеклих боїв
20 травня, 06:30
Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
18 травня, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту