«Для них краще повернутися в Молдову». Радуцький дав пораду мешканцям Придністров’я
Придністров’я повинно повністю очиститись від «російського чобота» і стати повноцінним регіоном Молдови
Мешканці так званого Придністров'я мають зрозуміти, що для них краще повернутися в Молдову – із злиднів і російського рабства повернутися в сучасну європейську Молдову, бо Молдова йде по правильному шляху. Про це в інтерв’ю молдовському виданню AVA TV розповів народний депутат України, голова «групи дружби» між парламентами України та Молдови Михайло Радуцький.
Україна не дозволить жодного транзиту чи інших дій, які б підтримували режим окупаційної адміністрації в Придністров’ї.
«Звісно, ми закрили кордон, і закрили доступ на територію України з тимчасово окупованої території (з Придністров’я – «Главком»). Ми ніколи в житті не дозволимо ніяких транзитних вантажів в Придністров’я, ніколи не дозволимо ніяких речей, які можуть підтримувати цей режим», – запевнив Радуцький.
Народний депутат додав, що водночас Україна не відмовляється від політичних зобов’язань в рамках дипломатичного врегулювання так званого «придністровського конфлікту».
«Україна не відмовляється від статусу країни-гаранта (у питанні придністровського врегулювання – «Главком»). Ми розуміємо, що там знаходяться російські військові формування, ми не знаємо, як вони озброєні і, в принципі, нам це не цікаво, але ми вимушені були це зробити», – пояснив нардеп.
Нардеп пояснив, що важливо, аби люди з цієї території розуміли, що для них краще повернутися в Молдову та стати повноцінним регіоном країни.
«Придністров’я повинно повністю бути очищено від «російського чобота» і стати повноцінним регіоном Молдови. Як виявилося щодо «другої армії світу», то там (у Придністров’ї – «Главком») народ сам цю проблему вирішить», – заявив Радуцький.
При цьому Радуцький підкреслив, що Україна і Молдова повинні стати не просто сусідами, а союзниками в ЄС та в НАТО, тому що це буде важливим дипломатичним кроком між країнами.
Нагадаємо, що «представник» Росії у Придністров'я звернувся до Кремля з проханням збільшити російський військовий контингент на невизнаному територіальному утворенні. В уряді Молдови заявили, що «представник» не має жодного стосунку до питання російських «миротворців».
До слова, у кінці квітня на кордоні з Придністров'ям відбулася акція проти режиму Тирасполя. Активісти вимагали прибрати блокпости окупантів.
Раніше повідомлялося, що у відповідь на обмеження, введені Молдовою проти українського агроекспорту, Кабінет міністрів України готує постанову про заборону молдовського імпорту. Кишинів відреагував на ультиматум Києва.
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