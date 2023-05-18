Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Молдова заявила, що більше не залежить від російського газу

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Молдова заявила, що більше не залежить від російського газу
Молдова як технічно, так і комерційно інтегрована в європейську енергетичну мережу
фото з відкритих джерел

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Молдова повністю залежала від російських енергоресурсів

Молдова більше не залежить від постачання газу з Росії, оскільки тепер вона повністю інтегрована в європейську енергетичну мережу. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дорін Речан на конференції з питань безпеки в Бухаресті.

Речан зазначив, що на момент російського вторгнення в Україну Молдова на 100% залежала від поставок російських енергоресурсів. 

«Молдові більше не потрібен російський газ, вона інтегрована як технічно, так і комерційно в європейську енергетичну мережу», – заявив Речан. 

Крім того, політик зазначив, що з початку російського вторгнення Молдова вдвічі збільшила свій військовий бюджет. Раніше уряд в Кишиневі неодноразово звинувачував владу РФ у спробах дестабілізувати ситуацію в країні – йшлося про роботу всередині Молдови агентів російських спецслужб.

З грудня «Газпром» постачав газ лише до невизнаного Придністров'я. До того часу Молдова майже виключно залежала від «Газпрому», імпорту газових та російських енергетичних носіїв. Раніше міністр енергетики Молдови Віктор Парліков заявив, що він не виключає, що на якомусь етапі всі запаси газу від «Газпрому» закінчаться.

Нагадаємо, що у березні після перерви приблизно в три місяці Молдова відновила закупівлі газу в російського «Газпрому».

До слова, чеська компанія Moravia Gas Storage (MGS), яка використовує підземне сховище в Дамборжіце, призупинила контракт з «Газпромом» на його оренду до кінця березня 2024 року.

Водночас імпорт скрапленого природного газу з Росії до Іспанії зріс на 84% з початку війни в Україні. Нещодавно найбільша італійська нафтогазова державна компанія Eni звернулась до арбітражу у зв'язку з рішенням російського «Газпрому» скоротити постачання газу після повномасштабного вторгнення в Україну. Газові контракти італійської компанії із «Газпром експортом» залишаються чинними.

Теги: росія газ Молдова

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чемпіонка Європи, срібна та бронзова призерка чемпіонату світу керлінгістка Юлія Портунова
Четверо титулованих російських спортсменів засвітилися в підтримці агресії РФ проти України
23 квiтня, 10:19
Лавров виступив на засіданні Ради безпеки ООН і накинувся на США
Із Москвою треба розмовляти зрозумілою їй мовою
24 квiтня, 20:53
Аеродром «Канатове» з висоти
Обстріл аеродрому «Канатове» спровокували українські військові: деталі справи
20 квiтня, 15:53
Автовиробник Mercedes-Benz остаточно покинув РФ
Із РФ у квітні пішли понад 20 іноземних компаній: перелік
1 травня, 22:55
Президент США Джо Байден на рік продовжив заборону приймати в американських портах кораблі під прапором Росії
Байден продовжив розпорядження на блокування російських суден: деталі
19 квiтня, 03:00
Загалом, на Таврійському напрямку протягом ночі було зафіксовано 162 обстріли
ЗСУ повідомили, де вночі росіяни вели наступ та зазнали великих втрат
1 травня, 15:02
Загарбники посилюють заходи щодо виявлення нелояльного населення
Окупанти посилюють поліцейський режим на Запоріжжі: деталі від Генштабу
2 травня, 07:14
Наслідки обстрілу житлових будинків Запорізької області
Атака дронами на Дніпропетровщину та авіаудар по Сумщині: яка ситуація в регіонах
6 травня, 09:55
Бортпровідники також ігнорують несправності, пов'язані із життям пасажирів
Авіаперельоти в РФ будуть дуже небезпечні. Бортпровідники отримали шокуючий наказ
15 травня, 10:45

Економіка

Молдова заявила, що більше не залежить від російського газу
Молдова заявила, що більше не залежить від російського газу
Білий дім оцінив можливість повної заборони експорту до Росії
Білий дім оцінив можливість повної заборони експорту до Росії
Фінляндія заморозила гроші путінського олігарха
Фінляндія заморозила гроші путінського олігарха
Банкова пояснила, як підвищити ефективність санкцій проти РФ
Банкова пояснила, як підвищити ефективність санкцій проти РФ
Путін розповів, чому вимушений прикручувати газовий кран
Путін розповів, чому вимушений прикручувати газовий кран
Сьогодні Україну залишить останнє судно в межах зернової угоди
Сьогодні Україну залишить останнє судно в межах зернової угоди

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
171K
В Кремлі свято
41K
В Одесі прогриміли потужні вибухи
31K
Масована ракетна атака, вибухи в українських містах: головне за ніч
23K
У Києві чути вибухи, працює ППО
16K
Міноборони повідомило хороші новини з Бахмутського напрямку
14K
Росіяни атакували Вінничину і Хмельниччину (оновлено)

Новини

Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
Сьогодні, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
Вчора, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту