Молдова заявила, що більше не залежить від російського газу

Молдова як технічно, так і комерційно інтегрована в європейську енергетичну мережу

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Молдова повністю залежала від російських енергоресурсів

Молдова більше не залежить від постачання газу з Росії, оскільки тепер вона повністю інтегрована в європейську енергетичну мережу. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дорін Речан на конференції з питань безпеки в Бухаресті.

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Речан зазначив, що на момент російського вторгнення в Україну Молдова на 100% залежала від поставок російських енергоресурсів.

«Молдові більше не потрібен російський газ, вона інтегрована як технічно, так і комерційно в європейську енергетичну мережу», – заявив Речан.

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Крім того, політик зазначив, що з початку російського вторгнення Молдова вдвічі збільшила свій військовий бюджет. Раніше уряд в Кишиневі неодноразово звинувачував владу РФ у спробах дестабілізувати ситуацію в країні – йшлося про роботу всередині Молдови агентів російських спецслужб.

З грудня «Газпром» постачав газ лише до невизнаного Придністров'я. До того часу Молдова майже виключно залежала від «Газпрому», імпорту газових та російських енергетичних носіїв. Раніше міністр енергетики Молдови Віктор Парліков заявив, що він не виключає, що на якомусь етапі всі запаси газу від «Газпрому» закінчаться.

Нагадаємо, що у березні після перерви приблизно в три місяці Молдова відновила закупівлі газу в російського «Газпрому».

До слова, чеська компанія Moravia Gas Storage (MGS), яка використовує підземне сховище в Дамборжіце, призупинила контракт з «Газпромом» на його оренду до кінця березня 2024 року.

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Водночас імпорт скрапленого природного газу з Росії до Іспанії зріс на 84% з початку війни в Україні. Нещодавно найбільша італійська нафтогазова державна компанія Eni звернулась до арбітражу у зв'язку з рішенням російського «Газпрому» скоротити постачання газу після повномасштабного вторгнення в Україну. Газові контракти італійської компанії із «Газпром експортом» залишаються чинними.