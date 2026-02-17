У Молдові знайдено викрадену трирічну дівчинку з України

Батько забрав дівчинку з дитячого майданчика і незаконно вивіз з Україн

У Молдові знайшли трирічну дівчинку з України, яку незаконно вивіз батько. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний інспекторат міграції Молдови.

За даними установи, в жовтні 2025 року на тлі сімейного конфлікту батько забрав дівчинку з дитячого майданчика і незаконно вивіз з України. Після цього українська влада оголосила дитину в розшук. Дівчинку та її батька знайшли в Кагулі. Дитину передали матері, її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Чоловіка затримали. Зараз він перебуває в ізоляторі поліції Кишинева. Молдавська влада розпочала процедуру його екстрадиції в Україну.

Раніше у Броварському районі Київської області батько викрав у колишньої дружини малолітнього сина й утік з ним.

До слова, після понад 40 годин безперервних пошуків поліція Буковини успішно розшукала 13-річну Юлію Волощук. Як з’ясувалося, дівчинку викрав 37-річний місцевий мешканець, який силоміць утримував її в порожніх оселях своїх родичів. Дитина жива, її здоров’ю наразі нічого не загрожує.

Про деталі затримання та перебіг масштабної пошукової операції повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Чернівецькій області.

Як повідомлялося, правоохоронці на Київщині встановили та затримали усіх зловмисників, які викрали однорічну дитину за вигадані борги.