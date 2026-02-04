Головна Країна Кримінал
На Хмельниччині дев'ятирічний хлопчик помер після того, як сусід напоїв його алкоголем

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Тіло дитини виявили на городі одного із сусідніх домогосподарств
фото: поліція Хмельницької області

Чоловіку загрожує від трьох до восьми років ув’язнення

На Красилівщині Хмельницької області 55-річний чоловік споїв алкоголем дев'ятирічного хлопчика. Після вживання спиртного дитина дорогою додому впала у сніг та померла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Хмельницької області.

«До поліції надійшло повідомлення від жительки одного із сіл Красилівської громади, яка повідомила, що її дев'ятирічний син не повернувся додому. На пошуки дитини негайно виїхали працівники поліції. Оглядаючи місцевість, правоохоронці виявили тіло хлопчика на городі неподалік дому», – йдеться у повідомленні.

Працівники поліції встановили, що у той день хлопчик прийшов у гості до 55-річного сусіда. Чоловік разом з дитиною розпивав алкоголь, а після вживання спиртного залишив його одного.

«Хлопчик, будучи дезорієнтованим та не здатним контролювати власні рухи, пішов сам додому. Подолавши близько 200 метрів, йому стало зле. Дитина втратила свідомість, впала на сніг та померла. Тіло хлопчика направили на судово-медичну експертизу. Точна причина смерті встановлюється», – наголошують правоохоронці.

Наразі слідчі оголосили чоловікові підозру за ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. На період розслідування суд взяв його під варту. Згідно з санкцією статті, за скоєне підозрюваному загрожує від трьох до восьми років ув’язнення.

До слова, у Луцьку помер дворічний хлопчик. Батько дитини через власну байдужість дозволив дитині випити алкоголь замість дитячого харчування. 

Теги: Хмельниччина Національна поліція України смерть дитина

