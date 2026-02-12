Викрадення 13-річної дівчинки у Чернівцях: дитину розшукали, зловмисника затримано

Юлія Волощук не повернулася додому з навчального закладу ще 10 лютого

Після понад 40 годин безперервних пошуків поліція Буковини успішно розшукала 13-річну Юлію Волощук. Як з’ясувалося, дівчинку викрав 37-річний місцевий мешканець, який силоміць утримував її в порожніх оселях своїх родичів. Дитина жива, її здоров’ю наразі нічого не загрожує. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Чернівецької області.

Про деталі затримання та перебіг масштабної пошукової операції повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Чернівецькій області.

Юлія Волощук не повернулася додому з навчального закладу ще 10 лютого. До пошуків дитини було залучено «потужні» ресурси: особовий склад поліції області, Нацгвардію, волонтерів та ветеранів. Правоохоронці здійснювали масову розсилку орієнтувань через мобільних операторів та перевіряли кожен під’їзд і закинуту будівлю у Чернівцях.

За версією слідства, 37-річний чернівчанин помітив дівчинку біля школи та запропонував підвезти її на автомобілі. Опинившись у машині, дитина потрапила в полон.

Зловмисник переховував Юлію в різних помешканнях своїх родичів на території Чернівецького району, де тимчасово ніхто не проживав. Правоохоронці наголошують, що протиправних дій сексуального характеру щодо дівчинки вчинено не було.

Затриманим виявився мешканець обласного центру, який раніше мав проблеми з законом.

Чоловік неодноразово притягувався до відповідальності за керування авто в стані сп’яніння. У момент затримання фігурант, за попередніми даними, перебував під дією наркотичних речовин.

Слідство розпочато за ч. 3 ст. 146 КК України (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Зловмиснику загрожує тривалий термін ув’язнення. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

