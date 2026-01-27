Била та змушувала жити в туалеті. Киянка отримала підозру у катуванні дев'ятирічного сина

Також поліцейські встановили, що жінка постійно ображала й принижувала дитину, погрожувала сину фізичною розправою

У Деснянському районі столиці правоохоронці викрили 36-річну жінку, яка систематично катувала свого дев'ятирічного сина. Дитина була змушена спати у туалеті та терпіти жорстокі знущання, які мати називала «методами виховання». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Жахлива ситуація набула розголосу після того, як до поліції Києва надійшов сигнал від директора навчального закладу на Лісовому масиві. Педагог повідомив про побиття учня власною матір’ю, після чого слідчі Деснянського управління поліції негайно розпочали досудове розслідування.

Повідомляється, що під час роботи з психологом малолітній розповів, що його 36-річна мати застосовувала жорстокі «методи виховання». Хлопчик зізнався, що за ненавмисні вчинки мати зачиняла його у туалеті, де він був змушений спати, обмежувала у вільному пересуванні, змушувала їсти черствий хліб, систематично била руками, ременем і шнуром від зарядного пристрою, а також зв’язувала та затискала пальці у дверях.

Також поліцейські встановили, що жінка постійно ображала й принижувала дитину, погрожувала сину фізичною розправою. З огляду на систематичний характер протиправних дій було розпочато досудове розслідування за фактом домашнього насильства.

Наразі слідчі за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 126-1 (домашнє насильство) та ч. 1 ст. 127 (катування). За скоєне жінці загрожує до шести років позбавлення волі.

За підозрою у насильстві жінці загрожує до шести років позбавлення волі фото: поліція Києва/Facebook

Поліцейські спільно із соціальними працівниками вилучили хлопчика з родини. Наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року стало відомо, що в Україні поменшало кримінальних проваджень про домашнє насильство. У 2025 році Генеральна прокуратура України відкрила 1 996 тис. кримінальних проваджень за статтею про домашнє насильство. Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення кількість проваджень зменшилася на 28%. Відомо, що щомісяця фіксується 180 справ щодо домашнього насильства. Присутня тенденція, що кількість запитів збільшується саме напередодні новорічних свят, тому в січні цього року було відкрито 274 провадження.

Раніше повідомлялося, що у Білоцерківському районі Київщини поліцейські затримали 24-річного чоловіка, який катував чотирирічну дівчинку. Кривдник систематично бив її та завдавав психологічних страждань. Правоохоронці встановили, що 24-річний фігурант постійно кривдив доньку своєї співмешканки.