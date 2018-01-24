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    У Москві легковик влетів у зупинку, є загиблий та троє постраждалих

    За попередніми даними поліції, водій не впорався з керуванням
    У Москві легкове авто з’їхало з проїжджої частини на тротуар та влетіло у зупинку громадського транспорту. Внаслідок аварії одна людина загинула та ще троє потрапили до лікарні. Про це повідомляє прес-служба головного управління МВС у Москві. Зазначаєтсья, що ДТП сталася ввечері 24 січня на проспекті Миру, коли водій Ford Explorer
    • Сьогодні, 02:24
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    Автомобіль після ДТП у Москві
    Автомобіль після ДТП у Москві

    За попередніми даними поліції, водій не впорався з керуванням

    У Москві легкове авто з’їхало з проїжджої частини на тротуар та влетіло у зупинку громадського транспорту. Внаслідок аварії одна людина загинула та ще троє потрапили до лікарні.

    Про це повідомляє прес-служба головного управління МВС у Москві.

    Зазначаєтсья, що ДТП сталася ввечері 24 січня на проспекті Миру, коли водій Ford Explorer наїхав на перехожих. Внаслідок аварії одна людина загинула, ще троє, включаючи самого водія, госпіталізовані.

    Водночас у прес-службі МВС агентству Риа Новини повідомили, що в багажнику Ford Explorer було виявлено тіло людини, поліцейські з'ясовують, чи загинув чоловік до або після ДТП.

    «У салоні автомобіля було виявлено труп пасажира. Встановлюються всі обставини події», - сказав черговий офіцер.

    Як додає «Інтерфакс», постраждалі перебувають у стані середньої важкості.

    За попередніми даними поліції, водій не впорався з керуванням.

    Нагадаємо, вночі 19 січня у Києві зіткнулися Audi і Daewoo. Водія другого авто відразу ж відвезли в лікарню. Там, не приходячи до тями, чоловік помер.

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