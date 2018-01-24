У Москві легковик влетів у зупинку, є загиблий та троє постраждалих
- Сьогодні, 02:24
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За попередніми даними поліції, водій не впорався з керуванням
У Москві легкове авто з’їхало з проїжджої частини на тротуар та влетіло у зупинку громадського транспорту. Внаслідок аварії одна людина загинула та ще троє потрапили до лікарні.
Про це повідомляє прес-служба головного управління МВС у Москві.
Зазначаєтсья, що ДТП сталася ввечері 24 січня на проспекті Миру, коли водій Ford Explorer наїхав на перехожих. Внаслідок аварії одна людина загинула, ще троє, включаючи самого водія, госпіталізовані.
Водночас у прес-службі МВС агентству Риа Новини повідомили, що в багажнику Ford Explorer було виявлено тіло людини, поліцейські з'ясовують, чи загинув чоловік до або після ДТП.
«У салоні автомобіля було виявлено труп пасажира. Встановлюються всі обставини події», - сказав черговий офіцер.
Як додає «Інтерфакс», постраждалі перебувають у стані середньої важкості.
За попередніми даними поліції, водій не впорався з керуванням.
Нагадаємо, вночі 19 січня у Києві зіткнулися Audi і Daewoo. Водія другого авто відразу ж відвезли в лікарню. Там, не приходячи до тями, чоловік помер.