У Москві скоїв самогубство перший керівник військ хімічного захисту РФ

Генерал був останнім командувачем військ хімічного захисту СРСР

У Москві наклав на себе руки генерал-полковник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) ЗС РФ Станіслав Петров. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Тіло одного із засновників військ хімічного захисту сучасної Росії родичі виявили близько сьомої години ранку 2 квітня в його квартирі в Будинку на набережній у Москві. Інформацію про це підтвердили у правоохоронних структурах. Там додали, що біля загиблого знайшли пістолет.

Тіло 87-річного Петрова було виявлено «на кухні, сидячим на стільці».

До ймовірного самогубства відставний генерал, який був останнім командувачем військ хімічного захисту СРСР і до 2001 року очолював новостворені війська РХБЗ Росії, працював науковим співробітником у військовому інституті, а також був головним редактором журналу «Вісник військ РХБ захисту».

Згідно з офіційною біографією Петрова, він обіймав посаду головного наукового співробітника ФДБУ «27 Науковий центр», що перебуває під санкціями з боку ЄС, США, Великої Британії, Швейцарії, України, Канади у зв’язку з участю в «розробці та застосуванні хімічних речовин» у складі російських військ.

До слова, біля Волгограда під час риболовлі на Волзі потонув 42-річний Сергій Лойтер. З 2022 по 2024 рік він обіймав посаду комерційного директора «Яндекса», а останні два роки працював у «Yango» – міжнародному підрозділі російського інтернет-гіганта. Лойтнер став щонайменше 20-м топменеджером, який загинув у Росії за загадкових обставин після початку повномасштабної війни проти України.