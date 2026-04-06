Смілянський розповів про досвід перебування у системі Путіна

Смілянський прокоментував свої візуальні перетини з очільником Кремля

Очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський розкрив подробиці свого знайомства з російським диктатором Володимиром Путіним під час роботи в РФ. Попри те, що Смілянський 10 років перебував у найвищих ешелонах російського бізнесу та готував документи для першої особи Кремля, прямого контакту з диктатором йому вдалося уникнути. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю глави «Укрпошти».

Смілянський пояснив, що специфіка його роботи на посадах у провідних банках та компаніях передбачала розробку стратегічних матеріалів, які згодом лягали на стіл Путіну. Проте він наголосив на важливості збереження дистанції: «Ні, ми не знайомі. Бачився, але не віталися. Документи готували для нього, але, слава Богу, не віталися».

На запитання, чи добре це, чи погано – не мати особистого рукостискання з Путіним, Смілянський відповів неоднозначно: «Не знаю, чи це добре, чи погано».

Перебуваючи у системі, де обертаються мільярдні суми та працюють наближені до Кремля олігархи, Смілянський не міг уникнути уваги спецслужб. Особливо гостро це питання постало у 2013–2014 роках, коли він щотижня літав між Києвом, де вирував Майдан, та Москвою.

«ФСБ мене прийняло, коли у 2013-2014 роках працював в Україні, і я літав кожен тиждень в Москву до родини. Коли почався Майдан (ред. Революція Гідності), вони всіх з України пропускали через «спец-прийомник», – розповів Смілянський.

Силовики намагалися тиснути на топменеджера, проте Смілянський використовував знання «внутрішньої структури». Замість російського паспорта Смілянський «діставав візитки» людей з найближчого оточення влади. Зокрема, він працював із сином тодішнього глави Служби зовнішньої розвідки РФ Михайла Фрадкова.

«Я ж знаю на що вони реагують як собака Павлова. Я дістаю візитки і кажу «дивіться». Був тоді глава Служби зовнішньої розвідки Росії Фрадков, а я працював з його сином. Кажу «бачите? Є питання?», – поділився Смілянський.

Побачивши прізвища такого рівня, представники ФСБ миттєво «провели, честь віддали і записали на майбутнє».

