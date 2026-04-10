Москва розглядає скасування або зміну параду 9 травня через Україну

Кремль ще не розсилав іноземним гостям запрошення на парад

Через загрозу українських ракет і дронів у Росії розглядають можливість скасування параду 9 травня

У Москві панує неофіційна паніка щодо проведення параду 9 травня. Поки в Кремлі офіційно заперечують скасування заходу, військові експерти та блогери повідомляють про згортання репетицій та страх перед «прильотами» в прямому ефірі, інформує «Главком».

Ситуація навколо головного сакрального дійства РФ стає дедалі напруженішою. Попри спроби речника Кремля Дмитра Пєскова заспокоїти суспільство заявами про «підготовку за планом», реальні дії силовиків свідчать про протилежне.

Чи скасують парад у Москві

Перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов вважає, що проведення параду 9 травня залишається «вельми небезпечним заходом». Він заявив, що Збройні Сили України нібито мають намір запустити безпілотники й таким чином зірвати парад.

«Вони, без жодного сумніву, намагатимуться щось зробити і цього року», – заявив Журавльов.

При цьому Журавльов додав, що запрошення на парад в Москві поки що не розсилали. Раніше ж речник Путіна Пєсков повідомляв, що повний список гостей параду до Дня Перемоги оголосять після отримання підтверджень їхньої участі.

Разом з тим російський блогер Fighterbomber (Ілля Туманов), пов’язаний з авіацією, заявив, що на параді не буде прольотів авіації, а наземну частину змінять задля безпеки. Туманов розповів, що в неділю на полігоні мало відбутися тренування парадних «коробок», але його скасували, а військовим повідомили, що вони повертаються до пунктів постійної дислокації «до особливих вказівок».

«Уявляєте: «парад, рівняйсь, струнко» – і оголошується ракетна небезпека. Що буде відбуватися на площі й навколо неї? Це стане суттєвим ударом у медійному плані, навіть якщо нічого не долетить», – говорить Туманов.

Паради у Москві

Із початком повномасштабної війни паради в Москві суттєво скоротилися.

2022 рік

Перший парад після початку великої війни вже виглядав скромніше за попередній. Кількість техніки суттєво зменшилася, а повітряну частину скасували в останній момент, офіційно пославшись на «погоду», хоча небо було безхмарним.

2023 рік

Кількість військових скоротилася ще на чверть порівняно з попереднім роком. З площі повністю зникли сучасні гусеничні танки. Єдиними представниками танкових військ стали три музейні Т-34 часів Другої світової війни. Авіації знову не було.

2024 рік

Кремль спробував продемонструвати бодай якусь присутність у небі. Літаки повернулися, проте їхня кількість була мізерною – лише 15 одиниць. Наземна частина залишилася обмеженою, переважно складаючись із колісних бронеавтомобілів.

2025 рік

Попри статус «ювілейного» (80 років перемоги), парад 2025 року так і не зміг вийти на довоєнний рівень 2021 року. Кількість людей та техніки була значно меншою, ніж до вторгнення, а авіаційна група знову обмежилася тими ж 15 літаками.

«Главком» писав, що Кремль розпочав масштабну гібридну кампанію, використовуючи свої посольства як осередки пропаганди. Під виглядом «захисту історії» міністерство закордонних справ Росії розгортає мережу для маніпуляцій та виправдання агресії проти України.

Повідомляється, що головним інструментом нової атаки став проєкт «МестоПамяти». Російські дипломати отримали завдання сформувати глобальну карту радянських пам’ятників та реєстр «знищених» меморіалів у так званих «недружніх» країнах.