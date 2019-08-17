У Москві та Санкт-Петербурзі пікетували за чесні вибори – 12 затриманих



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На акції протесту у Москві ФОТО: ОЛЕНА КОСТЮЧЕНКО, «НОВАЯ ГАЗЕТА»

Московська влада відмовилася погоджувати акцію масових пікетів на бульварах

У Москві пройшли протести з вимогою допустити на вибори до Мосміськдуми незалежних кандидатів і припинити кримінальну справу, порушену після акції 27 липня. Поліція затримала одного мітингувальника у столиці РФ та 11 – у Санкт-Петербурзі, де пройшли акції на знак солідарності з Москвою.

Про це повідомляє ОВД-Инфо.

Муніципальні депутати подавали до мерії Москви заявку на проведення масових пікетів на бульварах 17 серпня, проте столична влада відмовилися погоджувати акцію. Заявники вирішили провести поодинокі пікети.

У Москві акції почалися о 14:00 на Стрітенському і Страсному бульварах.

За даними ЗМІ, поліція поводилася «підкреслено коректно», співробітники поліції підходили до присутніх і інструктували їх про те, що необхідно дотримуватися дистанції відповідно до закону про поодинокі пікети.

З плакатом «Поверніть людям свободу і конституцію» учасники пікетів біля пам’ятника Шухова в Москві учасники столи по 5-10 хвилин. Після закінчення пікету учасник залишав плакат на постаменті, і його забирав наступний.

Також колона протестувальників пройшла у Москві Старим Арбатом, протестувальники вигукували «Собяніна у відставку», «Геть владу чекістів» і «Путін – злодій!», «Поліція з народом, не служи уродам». У ході брали участь близько 30 осіб.

Згодом поліція затримала одного з прихильників «Безстрокового протесту» Дмитра Батура.

Крім того узгоджений мітинг, організований КПРФ, відбувся на проспекті Сахарова у Москві. За даними ініціативи «Білий лічильник», на акцію прийшли 4,1 тисячі осіб, у МВС також повідомили про приблизно 4 тис. учасників.

У Санкт-Петербурзі пройшли пікети на знак солідарності з Москвою, поліція затримала 11 осіб, повідомляє «Бумага».

Одна із затриманих у Петербурзі викликала швидку допомогу до відділення поліції, причина звернення до медиків невідома.

За даними телеграм-каналу «Допомога затриманим СПб», у Петербурзі було затримано 12 осіб.

Як повідомлялося раніше, у Москві відбувалася серія акцій протесту за чесні вибори.