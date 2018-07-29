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    У світі

    У Москві затримали організаторів мітингу проти підвищення пенсійного віку

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    Затримані в автозаку - У Москві затримали організаторів мітингу проти підвищення пенсійного віку
    Затримані в автозаку

    Поліцейські затримали журналіста

    У Москві затримали організаторів мітингу проти підвищення пенсійного віку - главу Лібертаріанської партії РФ Сергія Бойко, координатора московського штабу Олексія Навального Олега Степанова, а також ведучого акції Михайла Чічкова. Про інформує «ОВД-Инфо».

    Крім того, затриманий журналіст видання «Sota.Vision» Іван Єгоров.

    Нагадаємо, у Росії продовжуються протести проти підвищення пенсійного віку. Зокрема, велелюдні протести пройшли у Москві 28 та 29 липня.

    Законопроект, поданий урядом і підтриманий Державною думою в першому читанні, передбачає, що пенсійний вік зросте до 65 років для чоловіків до 2028 року та до 63 років для жінок до 2034 року. Зараз пенсійний вік для чоловіків і жінок становить 60 і 55 років відповідно.

    Плани уряду викликав протести по всій Росії з моменту їхнього оголошення в червні. Понад 2,8 мільйона людей підписали петицію проти реформи на сайті change.org.

    Критики заявили, що вік виходу на пенсію у багатьох регіонах є вищим за середню тривалість життя.

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