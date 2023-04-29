У Москві затримали жінку, яка принесла квіти і записку до пам’ятника Лесі Українці

Жител Москви після удару по Умані почали нести квіти до пам'ятника Лесі Українці

Усі квіти та іграшки на згадку про загиблих в Умані опинилися в смітнику

У Москві при спробі покласти до пам'ятника Лесі Українці квіти та записку «Умань, не забудемо» було затримано Юлію Петрову. Жінку відвезли до відділку Дорогомилово. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Усі квіти та іграшки на згадку про загиблих в Умані, що були на пам'ятнику, опинилися в смітнику.

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Пізніше Юлію Петрову відпустили з відділку поліції без протоколу.

Раніше повідомлялося, що рятувальна операція в Умані завершена, із двору багатоповерхівки, в яку влучила ракета, вивозять будівельне сміття.

Нагадаємо, російські війська вночі 28 квітня завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Станом на 19:00 рятувальники знайшли тіло ще однієї дитини. Таким чином кількість загиблих зросла до 23, з них чотири дитини. Серед загиблих в Умані на Черкащині – двоє 10-річних діток. У будинку, куди влучили ворожа ракета, практично знищений перший під’їзд. У ньому проживало 109 осіб, було 46 квартир, 27 з яких повністю знищено.