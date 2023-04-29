Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Москві затримали жінку, яка принесла квіти і записку до пам’ятника Лесі Українці

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Москві затримали жінку, яка принесла квіти і записку до пам’ятника Лесі Українці
Жител Москви після удару по Умані почали нести квіти до пам'ятника Лесі Українці
фото: Sota

Усі квіти та іграшки на згадку про загиблих в Умані опинилися в смітнику

У Москві при спробі покласти до пам'ятника Лесі Українці квіти та записку «Умань, не забудемо» було затримано Юлію Петрову. Жінку відвезли до відділку Дорогомилово. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Усі квіти та іграшки на згадку про загиблих в Умані, що були на пам'ятнику, опинилися в смітнику.

У Москві затримали жінку, яка принесла квіти і записку до пам’ятника Лесі Українці фото 1

Пізніше Юлію Петрову відпустили з відділку поліції без протоколу.

Раніше повідомлялося, що рятувальна операція в Умані завершена, із двору багатоповерхівки, в яку влучила ракета, вивозять будівельне сміття.

Нагадаємо, російські війська вночі 28 квітня завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Станом на 19:00 рятувальники знайшли тіло ще однієї дитини. Таким чином кількість загиблих зросла до 23, з них чотири дитини. Серед загиблих в Умані на Черкащині – двоє 10-річних діток. У будинку, куди влучили ворожа ракета, практично знищений перший під’їзд. У ньому проживало 109 осіб, було 46 квартир, 27 з яких повністю знищено. 

Теги: квіти Умань українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прочани прибувають в Україну, щоб відзначити на Черкащині Новий рік за юдейським календарем
В Умань на святкування Рош га-Шана прибули понад 23 тисячі хасидів
25 вересня, 2022, 10:18
В спецслужбах заявляють, що заплановані терористичні акти саме проти громадян Ізраїлю – це одна з умов передачі Іраном дронів РФ
Іранські дрони атакували Умань. Стала відома мета окупантів
27 вересня, 2022, 15:44
Прикордонники показали, яку відплату приготували росіянам за Умань (відео)
Прикордонники показали, яку відплату приготували росіянам за Умань (відео)
Вчора, 15:59

Соціум

У Москві затримали жінку, яка принесла квіти і записку до пам’ятника Лесі Українці
У Москві затримали жінку, яка принесла квіти і записку до пам’ятника Лесі Українці
Вагнерівці залишать Бахмут? Пригожин взявся шантажувати військове керівництво Росії
Вагнерівці залишать Бахмут? Пригожин взявся шантажувати військове керівництво Росії
Під Курськом неспокійно, зафіксовано «приліт»
Під Курськом неспокійно, зафіксовано «приліт»
Російський пропагандист видав кадри з Умані за «обстріл Донбасу»
Російський пропагандист видав кадри з Умані за «обстріл Донбасу»
Можуть бути «троянські коні». Посол України в Аргентині прокоментував скандал з російськими «біженцями»
Можуть бути «троянські коні». Посол України в Аргентині прокоментував скандал з російськими «біженцями»
Військові паради на 9 травня скасовано ще у двох російських містах
Військові паради на 9 травня скасовано ще у двох російських містах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Світова преса про український контрнаступ: Зеленський стоїть перед складним вибором
36K
Яким буде тариф на електроенергію з 1 травня: Кабмін ухвалив рішення
11K
Ліквідація наслідків удару по Умані: ситуація станом на ранок 29 квітня (фото)
8464
Світові діячі культури написали листа Путіну: про що йдеться
4268
ЗСУ з Himars знищили розташування російських офіцерів (відео)
4165
ООН визнала, що провалила «порятунок світу». Гутерріш зробив гучну заяву

Новини

Передані Данією САУ Caesar вже на бойовому чергуванні – Резніков
Сьогодні, 07:54
Окупанти за добу здійснили майже 50 атак в гарячих точках Донеччини - Генштаб
Сьогодні, 06:34
У США тиснуть на Байдена в питанні передачі Україні F-16, – ЗМІ
Сьогодні, 06:11
У бою за Бахмут загинув дзюдоїст Віталій Паращук
Сьогодні, 03:33
Написи на ракетах Himars. Фото дня
Сьогодні, 02:29
Констрнаступ ЗСУ: військові проходять навчання для форсування Дніпра – Bild (фото)
Сьогодні, 00:54

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту