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Прикордонники показали, яку відплату приготували росіянам за Умань (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прикордонники показали, яку відплату приготували росіянам за Умань (відео)
фото скріншот відео

Прикордонники показали відео, на якому видно, як один з них підписує снаряди словами «За Умань!»

Українські прикордонники приготували російським загарбникам відплату за атаку на Умань Черкаської області внаслідок якої загинуло багато людей. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Так, прикордонники показали відео, на якому видно, як один з них підписує снаряди словами «За Умань!», а інший відправляє їх в установку, а вже через секунду чутно: «Працюю!».

«За Умань!» – прикордонники підготували справедливу відплату за російський терор!» – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Станом на 14:47 загинуло 17 осіб. Постраждало 18 людей (з них дев'ять госпіталізовано) та врятовано 17 осіб (з них троє дітей). Серед загиблих в Умані на Черкащині – двоє 10-річних діток. 

У будинку, куди влучили ворожа ракета, практично знищений перший під’їзд. У ньому проживало 109 осіб, було 46 квартир, 27 з яких повністю знищено. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, 28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети.

Теги: прикордонники Умань відео війна

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