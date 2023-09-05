Генерала Суровікіна звільнено з-під варти – New York Times

Офіційні особи США заявили, що хоча генерал Суровікін, судячи з усього, був звільнений з-під варти, залишається незрозумілим, чи зберігаються якісь обмеження на його пересування

Суровікіна було звільнено через кілька днів після того, як Пригожин загинув в авіакатастрофі наприкінці минулого місяця,

Російська влада звільнила генерала Сергія Суровікіна, затриманого після заколоту ватажка найманців «Вагнера» Євгена Пригожина у червні. Про це повідомляє The New York Times, яке отримало інформацію від двох анонімних американських чиновників і людини, близької до Міністерства оборони Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Генерал Сергій Суровікін, якого вважали союзником Пригожина і який отримав прізвисько «Генерал Армагеддон» за свою жорстоку тактику в Сирії, зник з поля зору в червні після того, як лідер найманців і члени його групи «Вагнера» виступили проти російського військового керівництва.

Американські офіційні особи стверджують, що генерал заздалегідь дізнався про заколот, і через кілька годин після його початку російська влада опублікувала відео, на якому Суровікін, який невпевнено виглядав, закликає найманців «Вагнера» відступити.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Офіційні особи США заявили, що хоча генерал Суровікін, судячи з усього, був звільнений з-під варти, залишається незрозумілим, чи зберігаються якісь обмеження на його пересування або інші обмеження, введені російською владою.

Генерала Суровікіна було звільнено через кілька днів після того, як Пригожин загинув в авіакатастрофі наприкінці минулого місяця, повідомила людина, близька до Міноборони Росії, на умовах анонімності, як і офіційні особи США.

Генерал поки що зберіг своє звання і технічно все ще є військовим офіцером, але жодних кар'єрних перспектив у нього більше немає, сказало анонімне джерело. Минулого місяця російські державні новини повідомили, що генерала Суровікін було офіційно відсторонено з посади голови Повітряно-космічних сил Росії.

У понеділок генерал Суровікін уперше після червневого заколоту з'явився на фотографії, опублікованій у соціальних мережах новинним виданням, яким керує Ксенія Собчак. На фотографії генерал у цивільному, у те

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Генерал Сергій Суровікін вийшов. Живий, здоровий, вдома, з сім'єю, в Москві», - йдеться у повідомленні на каналі в Telegram, пов'язаному з Собчаком.мних окулярах, капелюсі та сорочці на ґудзиках йде вулицею поряд із дружиною. За фотографією важко зрозуміти місцезнаходження.

Нагадаємо, 29 червня стало відомо, що головнокомандувача повітряно-космічних сил РФ, заступника командувача російського угруповання в Україні Сергія Суровікіна заарештовано після спроби держперевороту ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина.

Раніше видання New York Times із посиланням на джерела в американській розвідці писало, що колишній командувач російських сил вторгнення в Україну, російський генерал Сергій Суровікін, заздалегідь знав, що ватажок «Вагнерівців» Євген Пригожин планував військовий заколот у РФ.