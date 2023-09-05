Генерала Суровікіна звільнено з-під варти – New York Times
Суровікіна було звільнено через кілька днів після того, як Пригожин загинув в авіакатастрофі наприкінці минулого місяця,
Російська влада звільнила генерала Сергія Суровікіна, затриманого після заколоту ватажка найманців «Вагнера» Євгена Пригожина у червні. Про це повідомляє The New York Times, яке отримало інформацію від двох анонімних американських чиновників і людини, близької до Міністерства оборони Росії.
Генерал Сергій Суровікін, якого вважали союзником Пригожина і який отримав прізвисько «Генерал Армагеддон» за свою жорстоку тактику в Сирії, зник з поля зору в червні після того, як лідер найманців і члени його групи «Вагнера» виступили проти російського військового керівництва.
Американські офіційні особи стверджують, що генерал заздалегідь дізнався про заколот, і через кілька годин після його початку російська влада опублікувала відео, на якому Суровікін, який невпевнено виглядав, закликає найманців «Вагнера» відступити.
Офіційні особи США заявили, що хоча генерал Суровікін, судячи з усього, був звільнений з-під варти, залишається незрозумілим, чи зберігаються якісь обмеження на його пересування або інші обмеження, введені російською владою.
Генерала Суровікіна було звільнено через кілька днів після того, як Пригожин загинув в авіакатастрофі наприкінці минулого місяця, повідомила людина, близька до Міноборони Росії, на умовах анонімності, як і офіційні особи США.
Генерал поки що зберіг своє звання і технічно все ще є військовим офіцером, але жодних кар'єрних перспектив у нього більше немає, сказало анонімне джерело. Минулого місяця російські державні новини повідомили, що генерала Суровікін було офіційно відсторонено з посади голови Повітряно-космічних сил Росії.
У понеділок генерал Суровікін уперше після червневого заколоту з'явився на фотографії, опублікованій у соціальних мережах новинним виданням, яким керує Ксенія Собчак. На фотографії генерал у цивільному, у те
«Генерал Сергій Суровікін вийшов. Живий, здоровий, вдома, з сім'єю, в Москві», - йдеться у повідомленні на каналі в Telegram, пов'язаному з Собчаком.мних окулярах, капелюсі та сорочці на ґудзиках йде вулицею поряд із дружиною. За фотографією важко зрозуміти місцезнаходження.
Нагадаємо, 29 червня стало відомо, що головнокомандувача повітряно-космічних сил РФ, заступника командувача російського угруповання в Україні Сергія Суровікіна заарештовано після спроби держперевороту ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина.
Раніше видання New York Times із посиланням на джерела в американській розвідці писало, що колишній командувач російських сил вторгнення в Україну, російський генерал Сергій Суровікін, заздалегідь знав, що ватажок «Вагнерівців» Євген Пригожин планував військовий заколот у РФ.
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