Компанія SpaceX розкрила ім'я другого члена екіпажу комерційного рейсу Crew Dragon.

Про це SpaceX повідомила в своєму Twitter-акаунті.

Новим членом космічної місії стала 29-річна Хейлі Арсенокс, яка в дитинстві перенесла рак кісток. В екіпажі вона займе місце під умовною назвою «Надія».

На даний момент Арсенокc працює помічником лікаря в лікарні St. Jude Children's Research Hospital, що спеціалізується на дитячих онкологічних захворюваннях.

Representing the mission pillar of Hope, #Inspiration4 has named its first crew member – a cancer survivor and physician assistant at @StJude. Generosity and Prosperity seats remain open through 2/28. Visit https://t.co/ECwhGyITJ2 for more. https://t.co/QTkPvgn3EV pic.twitter.com/S7wYViXTLg