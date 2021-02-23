Даний політ повинен стати першим в історії без професійних космонавтів на борту

Компанія SpaceX розкрила ім'я другого члена екіпажу комерційного рейсу Crew Dragon.

Про це SpaceX повідомила в своєму Twitter-акаунті.

Новим членом космічної місії стала 29-річна Хейлі Арсенокс, яка в дитинстві перенесла рак кісток. В екіпажі вона займе місце під умовною назвою «Надія».

На даний момент Арсенокc працює помічником лікаря в лікарні St. Jude Children's Research Hospital, що спеціалізується на дитячих онкологічних захворюваннях.

Representing the mission pillar of Hope, #Inspiration4 has named its first crew member – a cancer survivor and physician assistant at @StJude. Generosity and Prosperity seats remain open through 2/28. Visit https://t.co/ECwhGyITJ2 for more. https://t.co/QTkPvgn3EV pic.twitter.com/S7wYViXTLg — Inspiration4 (@inspiration4x) February 22, 2021

Відзначається, першим членом екіпажу є засновник Shift4 Payments Джаред Ісаакман. Він в рамках благодійної кампанії зі збору коштів для St. Jude Children's Research Hospital оплатить місця трьох інших астронавтів на борту космічного корабля Crew Dragon.

Раніше повідомлялося, що SpaceX планує відправити космічних туристів на орбіту до кінця року в рамках комерційної місії Inspiration4.

Даний політ повинен стати першим в історії без професійних космонавтів на борту.

SpaceX з травня 2019 року розгортає глобальну супутникову систему Starlink. Її метою є забезпечення високошвидкісного доступу до інтернету в місцях, де він був ненадійним, дорогим або повністю недоступним.

У січні поточного року компанія здійснила запуск ракети-носія Falcon 9 з рекордними 143 супутниками. Йдеться про 133 комерційних і державних космічних апаратах (включаючи CubeSats, мікросупутники) і 10 супутників Starlink. Місія називалася Transporter-1.

Як повідомлялося раніше, 2 лютого американська приватна космічна компанія SpaceX Ілона Маска здійснила випробувальний запуск дев’ятого прототипу міжпланетного багаторазового корабля Starship, однак при посадці він вибухнув.

Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) виділила компанії Ілона Маска SpaceX субсидію в розмірі $885,5 мільйонів на забезпечення американців доступом в інтернет шляхом розгортання на навколоземній орбіті мікросупутників Starlink.