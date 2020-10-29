Міжнародний тиждень протидії отруєнню свинцем. Мінекології пояснило, де прихована небезпека



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Свинець негативно впливає на нервову, серцево-судинну, гематологічну системи та шлунково-кишковий тракт людини

За рік вплив свинцю стає причиною пів мільйона смертей у всьому світі

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів звертає увагу українців на небезпеку свинцю.

«Сьогодні світова спільнота об’єднує зусилля для вирішення проблеми. 25 – 31 жовтня проходить щорічний Міжнародний тиждень запобігання отруєнню свинцем (ILPPW). Цього року увага закцентована на необхідності прискорення процесу глобального виведення з обігу свинцевих фарб шляхом впровадження законодавчих обмежень», – зазначає відомство.

Фахівці міністерства наголошують, що цей елемент присутній у лакофарованих матеріалах, та пояснюють, як він впливає на здоров’я людей. За даними пресслужби Мінекології, для людини токсичними є 1-3 г свинцю, смертельними 8-10 г. Однак навіть у менших дозах цей елемент здатен заподіяти шкоду, адже він легко накопичується та погано виводиться з організму, а отже може призвести до хронічної інтоксикації.

Свинець негативно впливає на нервову, серцево-судинну, гематологічну системи та шлунково-кишковий тракт людини. Особливо небезпечним він є для дітей – адже спричиняє зниження їх інтелектуальних здібностей.

За даними Інституту вимірювань й оцінювання показників здоров‘я (IHME), лише у 2016 році вплив свинцю був причиною 540 тис. смертей і обумовив 13,9 млн. років життя, скоригованих на інвалідність. А комітет ООН з охорони навколишнього середовища визнав його одним із пріоритетних глобальних забруднювачів, які потребують першочергового контролю.

Україна також стала на шлях обмеження вмісту свинцю у лакофарбових матеріалах. Наразі Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України за участі експертів ГС «Асоціація українських виробників лакофарбової промисловості» розробляє проєкт відповідного Технічного регламенту.

«Затвердження такого документа включено до Плану пріоритетних дій Кабінету Міністрів України на 2020 рік в рамках реалізації проектного компоненту щодо вмісту свинцю у фарбах Стратегічного підходу до міжнародного регулювання хімічних речовин Глобального екологічного фонду Програми ООН з навколишнього середовища. Основною метою Технічного регламенту є зниження рівня вмісту свинцю у ЛФМ відповідно до найкращих відомих стандартів, які застосовуються в розвинутих країнах світу», – повідомляють в міністерстві.

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