Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Нові подробиці залізничної катастрофи викликали масові страйки у Греції (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Нові подробиці залізничної катастрофи викликали масові страйки у Греції (фото)
У Греції тривають масові протести
Giannis Papanikos/AP

Залізнична катастрофа у Греції збурила суспільство і викликала масові акції протесту. Зараз на вулицях Афін страйкують більше 2000 людей

Найбільша в історії Греції залізнична катастрофа, яка забрала життя десятків людей, сталася через трагічну людську помилку і викликала величезний гнів суспільства. Греки вийшли на масові акції протесту, через низьку безпеку на залізниці. Про це пише CNN.

Нагадаємо, пасажирський поїзд виконував рейс IC62 з Афін до Салонік, назустріч йому тим же шляхом рухався вантажний потяг. У пасажирському поїзді перебувало 350 осіб, переважно молодь, яка поверталася до Салоніків після канікул. Вантажний потяг перевозив морські контейнери. Кількість загиблих у результаті зіткнення становить щонайменше 57 людей. Ще 48 людей залишаються в лікарні внаслідок аварії, яка залишила за собою перекинуті вагони та обгорілі уламки. Шестеро постраждалих, яким надають допомогу, перебувають у критичному стані через рани голови та серйозні опіки, повідомляє громадський мовник ERT. Пошуково-рятувальні роботи на місці катастрофи триватимуть у четвер і п'ятницю, повідомляє пожежна служба. Тим часом родичі зниклих безвісти все ще чекають новин про своїх близьких, оскільки в Ларисській лікарні триває процес ідентифікації. У зв'язку з катастрофою в Греції було оголошено триденну жалобу.

Запис розмови

Своєрідної «точки кипіння» у суспільстві було досягнуто у четвер ввечері, коли влада оприлюднила аудіо, на якому машиністу поїзда, який став учасником однієї з найгірших залізничних аварій за останні роки, було наказано ігнорувати червоне світло. 

Після арешту начальника залізничного вокзалу в Ларисі у зв’язку зі зіткненням, грецька влада оприлюднила в четвер вражаючі записи, на яких видно, як один із машиністів отримує вказівки ігнорувати червоне світло.

У аудіозаписі розмови начальника станції Лариси та машиніста пасажирського поїзда Ιntercity 62, що відбувалась безпосередньо перед залізничною катастрофою йдеться про те, що начальник станції, сам того не усвідомлюючи, дає їм (машиністам пасажирського поїзда) вказівку вийти на запасний шлях і продовжити шлях по лінії Салоніки - Афіни, де вже їхав вантажний потяг. Начальник станції просто не зрозумів, що поїзд попрямував на зустрічну колію, тож шансів виправити помилку в останні хвилини вже не було.
Начальнику вокзалу інкримінують масову загибель людей через необережність та нанесення тяжких тілесних ушкоджень через необережність. Після арешту він звинувачував у зіткненні технічну несправність, хоча пізніше зізнався, що «допустив помилку».

Протести в Афінах

Греки вийшли на масові акції проесту. Протестувальники зіткнулися з поліцією в столиці, Афінах, міністр транспорту країни відразу подав у відставку після трагедії, а профспілка залізничників оголосила страйк, звинуватила уряд у «неповазі» до сектору. Протестувальники зібралися біля центральної Афінської штаб-квартири грецької залізничної компанії Hellenic Train у четвер увечері на демонстрацію, організовану профспілками студентів і робітників. Очікується що акції протесту триватимуть.

Screenshot_1.jpg (67 KB)

Тим часом від самих потерпілих надходить суперечлива інформація і вони звинувачують владу у тому, що вона нічим не допомогла. 

Розмовляючи раніше з грецькими ЗМІ, Дімітріс Бурназіс, який намагається отримати новини про свого батька та брата, сказав, що ніхто не давав йому жодної інформації. Бурназіс сказав, що намагався зв'язатися з компанією, щоб дізнатися, де в поїзді сиділи його родичі під час аварії. Він сказав, що дзвонив до офісу Hellenic Train тричі, але ніхто йому не передзвонив.

protest.jpg (84 KB)

«Вчора сюди приїжджав прем'єр-міністр і міністр охорони здоров'я. чому Що зробити? Щоб пояснити що? Де вони сьогодні?» Бурназіс сказав грецькому мовнику SKAI, додавши, що «ніхто не дав нам жодної інформації, ніхто не знає, скільки людей насправді було всередині».

«Ми не можемо звинувачувати в цьому лише одну людину через помилку. Де всі інші зараз? Вони всі чекають виборів, щоб говорити», – сказав він.

Інший пасажир Андреас Аліканіотіс, який перебував у другому вагоні під час зіткнення, розповів про моменти аварії.

«Ми розбили скло, яке вже було тріснуте, і викинули багаж за межі вагона, щоб ми могли приземлитися десь нам’яке», –  розповів він журналістам описуючи, як він допоміг близько 10 людям вибратись із потрощеного аварією вагону.

Читайте також: 

Аварія з потягами в Греції: кількість жертв зросла

 

Теги: молодь влада страйк потяг профспілка міністр катастрофа

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новою російською релігійною утопією замість комунізму стала Перемога у майбутній великій війні
Крах російської релігії про Перемогу
9 лютого, 14:06
В повному оточенні тисяч силовиків, у вогні, під обстрілами та вибухами гранат, – Майдан у ту ніч вистояв та переміг
Дев'ять років тому ми вистояли і перемогли. Вистоїмо та переможемо і зараз!
18 лютого, 09:35
Патрушев та президент Венесуели Ніколасом Мадуро
Чи воюватимуть проти України кубинські «інтернаціоналісти»?
Сьогодні, 10:29
ЄС має намір включити Україну до своєї роумінг-зони
ЄС та Україну незабаром може об'єднати спільна роумінг-зона
3 лютого, 23:15
За рік повномасштабної війни кількість петицій, які набирають мінімально необхідні 25 тисяч голосів, зросла в кілька разів
Чи чує громадян Банкова: чому буксують петиції до Зеленського? Народовладдя
27 лютого, 08:00
Російські чиновники підтримали вдів окупантів продуктами
Росія подарувала ковбасу вдовам окупантів
22 лютого, 14:02
Бербок пояснила, чому для світу важливо, щоб Україна не припиняла воювати
Бербок пояснила, чому для світу важливо, щоб Україна не припиняла воювати
23 лютого, 21:34
У Росії пояснили, що закрили аеропорт, бо тренувались
Закриття аеропорту у Санкт-Петербурзі. Міноборони РФ повідомило причину
28 лютого, 13:01
Аварія на переїзді у Борисполі: рух транспорту відновлено
Аварія на переїзді у Борисполі: рух транспорту відновлено
Вчора, 04:46

Соціум

У Індонезії сталась масштабна пожежа, є загиблі (фото)
У Індонезії сталась масштабна пожежа, є загиблі (фото)
Нові подробиці залізничної катастрофи викликали масові страйки у Греції (фото)
Нові подробиці залізничної катастрофи викликали масові страйки у Греції (фото)
У Брянську прогриміли вибухи в районі аеропорту
У Брянську прогриміли вибухи в районі аеропорту
Порошенко показав, як роблять мобільні лазні для фронту (фото)
Порошенко показав, як роблять мобільні лазні для фронту (фото)
Кадиров серйозно хворий – Bild
Кадиров серйозно хворий – Bild
З аеродрому в Єйську після вибухів зникло шість винищувачів: супутникові знімки
З аеродрому в Єйську після вибухів зникло шість винищувачів: супутникові знімки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
«Золоті фляги» для Міноборони. Як постачальники заробляють мільйони на війні
8213
Путін провів засідання Ради безпеки РФ. Нові заяви про Брянську провокацію
7640
Авіакатастрофа в Броварах: фахівці розшифрували «чорну скриньку»
7243
Російська авіація заходить в бік Запоріжжя – Андрющенко
6474
У Краснодарі вибух біля льотного училища (фото, відео)
6212
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
Сьогодні, 07:45
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
Сьогодні, 07:24
Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
Вчора, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
1 березня, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
28 лютого, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту