У Нідерландах упіймали водія з підробними українськими правами на ім'я відомого політика

Нетверезого водія із фейковими правами було арештовано у нідерландському місті Гронінген

У нідерландському місті Гронінген заарештували п'яного водія, який пересувався автомобілем з підробленими українськими правами на ім'я колишнього прем'єра-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Про це пише місцеве видання Oogtv.

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За інформацією видання, поліцейський патруль зупинив машину, водій якої був у нетверезому стані. Під час обшуку автомобіля з'ясувалося, що затриманий із собою мав підроблені українські права на ім'я відомого британського політика. У документах зазначалися справжні дата та місце народження Джонсона, а от термін прав закінчувався аж 3000 року. Повідомляється, що фальшиві документи вилучено поліцією, а спійманому чоловіку виписали штраф.

Нагадаємо,служба військової розвідки та безпеки Нідерландів (MIVD) заявила, що нідерландські компанії та університети є об'єктами шпигунства з боку Китаю через високі технології. За останній рік нідерландські спецслужби виявили та запобігли кільком спробам заволодіти, зокрема, технологією військового значення.

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Зазначається, що Китай створює спеціальні фальшиві шпигунські компанії, щоб заволодіти технологіями. Знання та товари нідерландського космічного сектора становлять особливий інтерес для Китаю, йдеться у звіті MIVD.

Китайські хакери також намагаються проникнути у комп'ютерні мережі за допомогою кібератак. Наприклад, MIVD пише у своєму щорічному звіті, що кілька тижнів тому було виявлено китайську хакерську групу, яка намагалася проникнути у мережу уряду Нідерландів.