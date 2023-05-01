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У Нідерландах упіймали водія з підробними українськими правами на ім'я відомого політика

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Нідерландах упіймали водія з підробними українськими правами на ім'я відомого політика
У Нідерландах зловили водія із оригінальним посвідченням водія
Instagram / Politie Groningen Centrum

Нетверезого водія із фейковими правами було арештовано у нідерландському місті Гронінген

У нідерландському місті Гронінген заарештували п'яного водія, який пересувався автомобілем з підробленими українськими правами на ім'я колишнього прем'єра-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Про це пише місцеве видання Oogtv.

За інформацією видання, поліцейський патруль зупинив машину, водій якої був у нетверезому стані. Під час обшуку автомобіля з'ясувалося, що затриманий із собою мав підроблені українські права на ім'я відомого британського політика. У документах зазначалися справжні дата та місце народження Джонсона, а от термін прав  закінчувався аж 3000 року.  Повідомляється, що фальшиві документи вилучено поліцією, а спійманому чоловіку виписали штраф.

Нагадаємо,служба військової розвідки та безпеки Нідерландів (MIVD) заявила, що нідерландські компанії та університети є об'єктами шпигунства з боку Китаю через високі технології. За останній рік нідерландські спецслужби виявили та запобігли кільком спробам заволодіти, зокрема, технологією військового значення.

Зазначається, що Китай створює спеціальні фальшиві шпигунські компанії, щоб заволодіти технологіями. Знання та товари нідерландського космічного сектора становлять особливий інтерес для Китаю, йдеться у звіті MIVD.

Китайські хакери також намагаються проникнути у комп'ютерні мережі за допомогою кібератак. Наприклад, MIVD пише у своєму щорічному звіті, що кілька тижнів тому було виявлено китайську хакерську групу, яка намагалася проникнути у мережу уряду Нідерландів.

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