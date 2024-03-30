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У Нідерландах зловмисник захопив заручників у кафе (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Нідерландах зловмисник захопив заручників у кафе (відео)
У Нідерландах триває велика операція зі звільнення заручників
фото: Aleksandar Furtula/AP

Нідерландські правоохоронці евакуювали людей із приблизно 150 будинків

У центрі міста Еде (Нідерлади) невідомий захопив людей у заручники в кафе. На місці працюють правоохоронці. Про це інформує нідерландське видання NOS.

Поліція повідомила, що нині в кафе Petticoat утримуються в заручниках кілька людей. На місці працюють кілька спеціалізованих правоохоронних служб.

Як зазначає видання, Petticoat – популярна кав'ярня, яка працює до пізнього вечора у вихідні. Заклад розташований на Музейній площі, центральній розважальній локації міста. Минулої ночі заклад працював до четвертої ранку. Кафе складається з приміщення на першому поверсі та підвалу. Наразі незрозуміло, де саме зловмисник утримує заручників.

Поліція повідомила, що немає жодних ознак того, що захоплення заручників пов'язане з тероризмом. Також представник поліції повідомив, що на цей час відомо про одного нападника. 

У районі, де стався інцидент, було евакуйовано майже 150 будинків. За словами поліції, евакуація завершена.

Після 11:00 за місцевим часом з'явилася інформація, що троє людей у формі кафе залишили заклад. Ними опікуються правоохоронці. 

Нагадаємо, що ввечері 4 березня в лікарні Луїзен у німецькому місті Ахені озброєна жінка взяла в заручники пацієнтів. 

Теги: Нідерланди заручники напад

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