У Нідерландах зловмисник захопив заручників у кафе (відео)

У центрі міста Еде (Нідерлади) невідомий захопив людей у заручники в кафе. На місці працюють правоохоронці. Про це інформує нідерландське видання NOS.

Поліція повідомила, що нині в кафе Petticoat утримуються в заручниках кілька людей. На місці працюють кілька спеціалізованих правоохоронних служб.

Як зазначає видання, Petticoat – популярна кав'ярня, яка працює до пізнього вечора у вихідні. Заклад розташований на Музейній площі, центральній розважальній локації міста. Минулої ночі заклад працював до четвертої ранку. Кафе складається з приміщення на першому поверсі та підвалу. Наразі незрозуміло, де саме зловмисник утримує заручників.

Поліція повідомила, що немає жодних ознак того, що захоплення заручників пов'язане з тероризмом. Також представник поліції повідомив, що на цей час відомо про одного нападника.

⚡️Dutch bomb hostages held in cafe



Hostages have been taken in a cafe in the east of the Netherlands, although initial reports haven't indicated who is holding them or why.



The area has been cordoned off, the nearest houses have been evacuated, local media write. pic.twitter.com/lzr4PKfxvd