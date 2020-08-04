У Авакова розповіли про запобіжний захід для «київського терориста»



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Затриманий буде відповідати за всією строгістю закону, запевнили у МВС

Зараз зловмисник перебуває в будівлі Служби безпеки України

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів про можливу міру запобіжного заходу для «київського терориста» і його подальшу відповідальність.

Про це Геращенко сказав в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Він перебуває в Службі безпеки України. Він затриманий, з ним проводяться слідчі дії. Попереду буде обрання запобіжного заходу судом. Швидше за все, це буде безальтернативне утримання під вартою на два місяці. Далі буде відповідати за всією строгістю закону», – розповів заступник голови МВС.

Раніше у СБУ пояснили, чому на фото біля «київського терориста» були різні заручниці.

Як відомо, «київський терорист» із десяти років перебував на обліку у психлікарні.

Нагадаємо, 3 серпня о 12:00 до відділення АТ «Універсал Банк» зайшов невідомий чоловік віком до 35 років і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба, і попросив викликати поліцію.

Поліція ввела спеціальну поліцейську операцію «Грім».

Особою, яка погрожувала підірвати відділення АТ «Універсал Банк» у центрі Києва, є громадянин Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 р.н.

Згодом було введено спеціальну операцію «Бумеранг» під керівництвом Служби безпеки України. В результаті спецоперації зловмисник був затриманий.

За фактом терористичного акту у Києві відкрито кримінальне провадження. Досудове розслідування доручено слідчим Головного управління СБУ в Києві та Київській області.

Дивіться фото і відео «Главкома» з місця події.