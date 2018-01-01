У Німеччині арештували боснійського серба, підозрюваного у воєнних злочинах

Мілорад Обрадович був задіяний у знищенні щонайменше 120 босняків-мусульман

Представники прокуратури Німеччини повідомили, що у вівторок, 9 січня, було заарештовано боснійського серба, якого підозрюють у здійсненні злочинів під час війн на території колишньої Югославії в 1990-х роках. Так, затриманому інкримінують затримання і знищення босняків-мусульман. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Мілорада



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Мілорад Обрадович був задіяний у знищенні щонайменше 120 босняків-мусульман

Представники прокуратури Німеччини повідомили, що у вівторок, 9 січня, було заарештовано боснійського серба, якого підозрюють у здійсненні злочинів під час війн на території колишньої Югославії в 1990-х роках.

Так, затриманому інкримінують затримання і знищення босняків-мусульман. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Мілорада Обрадовича було заарештовано у аеропорту Мюнхена на основі ордеру, який було видано органами Боснії і Герцеговини (БіГ). В липні 1992 року Обрадовиі був задіяний в арештах до 120 босняків-мусульман біля села Міска Глава. Після цього їх було знищено.

Представники органів влади ФРН заявили, що Мілорада Обрадовича було заарештовано для екстрадиції. Тепер у влади БіГ є 14 днів для того, щоб представити необхідні документи для проведення відповідної процедури.

Нагадаємо, під час засідання Міжнародного трибуналу по колишній Югославії генерал боснійських хорватів Слободан Пральяк прийняв отруту після оголошення вердикту.

22 листопада Міжнародний трибунал по колишній Югославії в Гаазі засудив боснійсько-сербського генерала Ратко Младича до довічного ув'язнення.

21 грудня офіційно припинив свою роботу Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії, який займався розслідуванням воєнних злочинів, злочинів проти людяності та актів геноциду, скоєних під час воєн в Югославії в 1991-2001 роках. За 24 роки роботи трибунал висунув обвинувачення проти 161 особи, з них 90 були визнані винними та засуджені, 19 - виправдані, справи проти 13-ти осіб були передані до національних судів, а справи ще проти 37 осіб були відкликані.