Скандал у Німеччині: чиновникам запропоновано пізніше виходити на пенсію, бо вони «живуть краще»

У Німеччині запропонували держслужбовцям працювати на 5,5 років довше

Німеччина сперечається про пенсійний вік для різних професій

У Німеччині виникла резонансна пропозиція щодо пенсійного віку для держслужбовців. Дослідницький інститут Pestel з Ганновера заявив, що державні службовці повинні працювати на 5,5 років довше, ніж наймані працівники. Причиною називають вищу тривалість життя чиновників, що означає й довші виплати з пенсійної системи. Про це пише «Главком» із посиланням на Deutsche Welle.

Експерти інституту вважають, що при обговоренні пенсійних реформ необхідно враховувати тривалість життя різних професійних та соціальних груп.

Наразі в Німеччині налічується понад 1,5 млн держслужбовців, до яких належать не лише чиновники, а й вчителі та поліцейські. Вони користуються численними перевагами: їх майже неможливо звільнити, у них високі пенсії та приватне медичне страхування.

Профспілки обурені

Ідея викликала різку критику з боку профспілок. Голова профспілки держслужбовців Фолькер Гейєр назвав таку пропозицію абсурдною.

«Держслужбовці, наймані працівники, самозайняті, чоловіки, жінки, випускники вишів, випускники шкіл, курці, некурці – кожній групі свій пенсійний вік?» – заявив він, висловлюючи обурення.

Профспілка поліції також виступила проти, назвавши неправильним припущення, що держслужбовці живуть значно довше за інших працівників.

Натомість Інститут Pestel пропонує платити вищі пенсії людям з низькими доходами, враховуючи, що їхня тривалість життя менша. Голова організації Маттіас Гюнтер наголосив на соціальній несправедливості: «Багато добре забезпечених пенсіонерів не знають, куди дівати гроші, тоді як продавчині та перукарі ледве зводять кінці з кінцями, отримуючи скромну пенсію».

До слова, людина у Німеччині із зарплатою 3500 євро брутто після 45 років роботи отримає пенсію близько 1570 євро на місяць. Якщо зарплата 2500 євро брутто, пенсія становитиме приблизно 1120 євро. Часто цих сум не вистачає, щоб почуватися фінансово впевнено у старості.