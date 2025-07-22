Викрав автомобіль військового: на Волині затримали рецидивіста-росіянина

Неодноразово засуджений громадянин Росії втік з "притулку" для іноземців та вкрав автомобіль, який належить військовослужбовцю ЗСУ

Поліція встановила місце перебування зловмисника через декілька годин після втечі

Неодноразово засуджений громадянин РФ втік з пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства (ПТПІ) у Волинській області, після чого викрав автомобіль військового, на якому намагався залишити межі регіону. Про це пише «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Зазначається, що оперативники управління стратегічних розслідувань упродовж кількох годин після втечі встановили місце перебування зловмисника. Для цього поліцейські відпрацювали коло можливих знайомих, місцеві готелі, хостели, камери відеоспостереження тощо.

У ході відпрацювання було встановлено, що втікач вкрав автомобіль військовослужбовця й на автодорозі в с. Журавичі Луцького району оперативники затримали втікача.

Раніше іноземець, як повідомляється, вже був неодноразово засуджений за крадіжки, зокрема і транспортних засобів.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманому про підозру за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Викрадене авто правоохоронці повернули власникові.

За скоєне зловмиснику може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Луцьку учасника бойових дій не пустили в автобус через невеличку собачку. При чому тварина мала ветеринарний паспорт із усіма щепленнями.

Також «Главком» писав, що правоохоронці викрили депутата Волинської обласної ради, який організовував схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.