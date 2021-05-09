У Німеччині послабили карантин для вакцинованих від Covid-19 – що їм дозволили

Німецький паспорт вакцинації з підтвердженням щеплення від коронавірусу

Німецький паспорт вакцинації з підтвердженням щеплення від коронавірусу

Водночас щеплені від коронавірусу мають, як і раніше, носити захисні маски

У Німеччині 9 травня почали діяти привілеї для вакцинованих від коронавірусу. Зокрема, для них скасовують комендантську годину. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Розпорядження уряду про скасування обмежень для вакцинованих набуло чинності. Їм дозволили:

без жодних зауваг зустрічатися з іншими людьми;

не зважати на обмеження комендантської години;

скасування карантину після поїздки за кордон – якщо тільки вони не прибувають з країни чи регіону, де зафіксовані мутовані варіанти коронавірусу;

вільне відвідування магазинів чи перукарень.

Водночас ці особи мають, як і раніше, носити захисні маски.

Повністю вакцинованими в Німеччині вважають тих, хто щонайменше 14 днів тому отримав другу ін'єкцію вакцини від коронавірусу, а у разі застосування препарату компанії Johnson & Johnson достатньо й одного щеплення.

Для доведення того, що особа одужала від коронавірусу, необхідно надати позитивний лабораторний ПЛР-тест, якому не менше 28 днів, але не більше шести місяців.

Раніше міністр охорони здоров’я Німеччини Йенс Шпан повідомив, що країні вдалося зупинити третю хвилю коронавірусу. За його словами, зараз спостерігається зниження кількості випадків коронавірусу.

Також німецькі землі Саксонія, Баварія та Тюрингія запропонували допомогу Чехії у боротьбі з коронавірусом. Вони передадуть вакцини.