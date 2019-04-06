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    У світі

    У Німеччині протестують проти подорожчання оренди житла

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    Організатори акції започаткували законодавчу ініціативу, що передбачає відчуження житлового фонду з власності концернів - власників квартир - У Німеччині протестують проти подорожчання оренди житла
    Організатори акції започаткували законодавчу ініціативу, що передбачає відчуження житлового фонду з власності концернів - власників квартир

    У протестах беруть участь близько 35 тисяч берлінців

    У Німеччині десятки тисяч жителів Берліна в суботу, 6 квітня, протестують проти зростання орендної плати за квартири.

    Про це повідомляє DW.

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    «Поліція не називає точну цифру учасників, кажучи про багато тисяч демонстрантів», - йдеться в повідомленні.

    Однак, за даними одного з організаторів заходу – «Об'єднання проти виселення і божевілля квартплати», - в ньому взяли участь майже 35 тисяч осіб, які представляють понад 260 організацій та груп.

    Організатори акції започаткували законодавчу ініціативу, що передбачає відчуження житлового фонду з власності концернів - власників квартир. За пропозиціями активістів, концерни, що мають у власності більше трьох тисяч квартир, повинні в добровільно-примусовому порядку продати їх земельній владі. Житлові приміщення, що перейшли у муніципальну власність, у свою чергу, передбачається здавати за нижчими цінами.

    Щоб законодавча ініціатива набула статусу законопроекту для розгляду в Бундестазі, протягом шести місяців її повинні підписати 20 тисяч осіб. Об'єднання незадоволених квартиронаймачів планують зібрати необхідні підписи протягом найближчого часу.

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