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    У світі

    У Німеччині три злодії викрали зі сховища митниці €6,5 млн

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    <span>Німецька поліція розшукує злочинців, які злодії викрали з митниці 6,5 мільйона євро</span> - У Німеччині три злодії викрали зі сховища митниці €6,5 млн
    Німецька поліція розшукує злочинців, які злодії викрали з митниці 6,5 мільйона євро
    Фото: DPA

    Поліція землі Північний Рейн-Вестфалія обіцяє винагороду у 100 тисяч євро за допомогу у схопленні злочинців

    У німецькому місті Еммеріх, що лежить на кордоні з Нідерландами, троє злодіїв вдерлися до будівлі митниці і викрали зі сховища близько 6,5 мільйона євро. Про це в середу, 11 листопада, повідомили німецькі правоохоронні органи, передає агентство dpa. Наразі поліція землі Північний Рейн-Вестфалія обіцяє винагороду у 100 тисяч євро за допомогу у схопленні злочинців.

    У повідомленні зазначається, що сам злочин стався зранку першого листопада – у день, коли в землі Північний Рейн-Вестфалія відзначали державне свято. Як з'ясувало слідство, злочинці зламали двері підвалу в офісі, після чого просвердлили отвір у стіні, щоб отримати доступ до сусідньої кімнати зі сховищем, де зберігалися гроші.

    За словами учасників спеціальної слідчої комісії, створеної департаментом поліції міста Крефельд, план пограбування був спланований і здійснений професіоналами.

    Також повідомляється, що свідки чули звуки свердління о 6-й ранку 1 листопада. Також близько 10:45 вони бачили, як троє чоловіків, одягнених у темний одяг і темні капелюхи, виходили і знову входили в будівлю, щоб завантажити речі в білий фургон з розсувними дверима. Після цього вони зникли. Повідомляється, що номери цього фургону свідчать про те, що авто було зареєстровано у сусідньому місті Клеве.

    Поліція вважає, що у пограбуванні брав участь ще один підозрюваний, котрий, як вважається, вів спостереження і після пограбування поїхав на іншому авто.

    Нагадаємо, що хакери викрали з грузинської лабораторії дані про боротьбу з Covid-19.

    Теги: Німеччина гроші пограбування поліція речі злочин
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