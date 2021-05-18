У Німеччині з червня всі бажаючі зможуть вакцинуватися від коронавірусу
З 7 червня в країні вакцинуватися від коронавірусу зможуть всі бажаючі
З 7 червня в країні вакцинуватися від коронавірусу зможуть всі бажаючі
«Поділ на пріоритетні групи з 7 червня буде знято», – заявив він.
При цьому міністр зазначив, що чинний раніше пріоритет при вакцинації був необхідним заходом.
«Це було необхідно з епідеміологічної точки зору. Це не було бюрократією, це було порятунком людських життів», – підкреслив глава МОЗ.
Міністр додав, що незважаючи на введення масової вакцинації, у федеральних земель залишиться право резервувати частину доз для певних категорій людей.
Тим часом, вакцинація у світі від Covid-19 йде повним ходом, що не можна сказати про Україну. Так, станом на сьогодні у майже 200 країнах, де триває щеплення, загалом люди отримали близько 1.5 млрд доз вакцин.