У Німеччині з червня всі бажаючі зможуть вакцинуватися від коронавірусу

З 7 червня в країні вакцинуватися від коронавірусу зможуть всі бажаючі

У Німеччині скасовують пріоритетну вакцинацію, при якій щеплення отримували лише певні групи громадян. Про це заявив Міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан.

З 7 червня в країні вакцинуватися від коронавірусу зможуть всі бажаючі

«Поділ на пріоритетні групи з 7 червня буде знято», – заявив він.

При цьому міністр зазначив, що чинний раніше пріоритет при вакцинації був необхідним заходом.

«Це було необхідно з епідеміологічної точки зору. Це не було бюрократією, це було порятунком людських життів», – підкреслив глава МОЗ.

Міністр додав, що незважаючи на введення масової вакцинації, у федеральних земель залишиться право резервувати частину доз для певних категорій людей.

Тим часом, вакцинація у світі від Covid-19 йде повним ходом, що не можна сказати про Україну. Так, станом на сьогодні у майже 200 країнах, де триває щеплення, загалом люди отримали близько 1.5 млрд доз вакцин.

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