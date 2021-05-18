  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Німеччині з червня всі бажаючі зможуть вакцинуватися від коронавірусу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Німеччині з червня всі бажаючі зможуть вакцинуватися від коронавірусу - У Німеччині з червня всі бажаючі зможуть вакцинуватися від коронавірусу
    У Німеччині з червня всі бажаючі зможуть вакцинуватися від коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    З 7 червня в країні вакцинуватися від коронавірусу зможуть всі бажаючі

    У Німеччині скасовують пріоритетну вакцинацію, при якій щеплення отримували лише певні групи громадян. Про це заявив Міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан.

    З 7 червня в країні вакцинуватися від коронавірусу зможуть всі бажаючі

    «Поділ на пріоритетні групи з 7 червня буде знято», – заявив він.

    При цьому міністр зазначив, що чинний раніше пріоритет при вакцинації був необхідним заходом.

    «Це було необхідно з епідеміологічної точки зору. Це не було бюрократією, це було порятунком людських життів», – підкреслив глава МОЗ.

    Міністр додав, що незважаючи на введення масової вакцинації, у федеральних земель залишиться право резервувати частину доз для певних категорій людей.

    Тим часом, вакцинація у світі від Covid-19 йде повним ходом, що не можна сказати про Україну. Так, станом на сьогодні у майже 200 країнах, де триває щеплення, загалом люди отримали близько 1.5 млрд доз вакцин.

    Читайте також:
    Теги: міністр щеплення вакцинація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Німеччині з червня всі бажаючі зможуть вакцинуватися від коронавірусу