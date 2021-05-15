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    У Німеччині «Запорожці» продають дорожче за раритетні Maserati

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    &laquo;Вухатий&raquo; ЗАЗ-698 - У Німеччині «Запорожці» продають дорожче за раритетні Maserati

    «Вухатий» ЗАЗ-698

    Фото з відкритих джерел

    ЗАЗ-698 в ідеальному стані цілком реально продати за 8-10 тисяч євро

    У розпещеній суперсучасними автомобілями Німеччині несподівано полюбили старовинні вироби радянського автопрому. Адже те, що для нас – сумна рутина і повсякденність, для них – родзинка і раритет, який коштує чималих грошей.

    Про це повідомляє «Сегодня» з посиланням на видання ТопЖир.

    Як виявилося, вінтажні «вухаті» ЗАЗ-698 в ідеальному стані в Німеччині йдуть з рук за ціною від 5 тисяч євро. Зустрічаються екземпляри і за 8-10 тисяч. Хоча, треба сказати, що в більшості випадків раритетні радянські авто користуються популярністю серед емігрантів з країн колишнього СРСР.

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    Наприклад, на одному з майданчиків з продажу авто виставили «вухатий» ЗАЗ 1977 року випуску, обладнаний двигуном в 1,2 л на 39 «конячок», який мав пробіг у 57 500 км. Господар просив за нього 7990 євро (близько 9700 доларів).

    Найцікавіше, що за меншу суму в Європі продають ретро Maserati в колекційному стані – 6500 євро (близько 7900 доларів).

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    При цьому ціна вказана брутто (тобто з ПДВ).

    Як повідомлялося, водневі електромобілі виглядають дуже перспективним напрямком розвитку електричних авто. Заправляються вони набагато швидше своїх батарейних побратимів. До того ж мають непоганий запас ходу.

    Теги: Німеччина ЗАЗ ПДВ автомобіль СРСР
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